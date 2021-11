Roverano: “Uruguay tiene que recuperar su esencia, la garra, el empuje y la actitud”

La selección uruguaya vive un mal momento y hoy se juega un encuentro decisivo. Uruguay vs. Argentina se miden hoy en el estadio Campeón del Siglo por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 a las 6.00 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por el ‘Maestro’ Tabárez saben que el único resultado que les sirve es la victoria.

El técnico Gustavo Roverano habló para La República Deportes y analizó cómo llega la Celeste a este partido ante la Albiceleste. Uruguay no le fue bien en la fecha triple de octubre: consiguió un empate (Colombia) y encajó dos goleadas de visitante (Argentina y Brasil).

Sobre la complicada situación de la selección uruguaya, el exarquero mencionó que este encuentro es bisagra para levantar la cabeza y obtener los resultados: “Uruguay está complicado y esta es la posibilidad de unirse y mostrar otra cara. La fecha pasada fue lamentable, sobre todo por lo que venía jugando la Celeste. Ahora toca Argentina que es un rival duro. A veces para levantarte de estas situaciones necesitas de un rival así. Creo que Uruguay va a tener la posibilidad de redimirse y mostrar otra cara”.

“Uruguay no tiene que perder la escencia que siempre tuvo que es la garra, el empuje, el ímpetu y la actitud. La selección uruguaya la pasada fecha la perdió. No tiene que perder el caracter que siempre tuvo. Contra la Albiceleste y la Canarinha , los más grandes de Sudamérica, se vio muy mal en la actitud y los mismos futbolistas lo han aceptado así”, recalcó Roverano respecto a que la identidad no se puede perder.

Para el exjugador y exentrenador de Alianza Lima, los malos resultados de las fechas pasadas se deben más a la actitud y es lo que tienen que recuperar. “Es un tema de actitud más que juego (forma). El juego puede quedar a un lado y no es necesario para ganar un partido. Uruguay lo ha demostrado a lo largo de su historia. Yo como tantos uruguayos queremos que la selección juegue mejor, pero sabemos que el posicionamiento que ha tenido a nivel mundial no es por el juego. Ha sido por el compromiso, el caracter y la garra. Ningún uruguayo debe perder eso” , indicó.

Finalmente, Gustavo se refirió a que al finalizar las eliminatorias Tabárez debería dejar el cargo: “Creo que ya se terminó el ciclo de Tabárez en la selección. Pero no es el momento en plenas eliminatorias. El más idóneo para sacar esto adelante es el mismo ‘Maestro’. Cuando se termine las clasificatorias tendría que haber un cambio de timón”, sostuvo.