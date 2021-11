Brasil: maletas listas para ir a Qatar

Inalcanzable, así ven las selecciones sudamericanas a Brasil. Y es que la ‘Canarinha’ se impuso con el solitario tanto a Colombia y aseguró su boleto rumbo a Qatar 2022 al sumar 34 puntos en 12 partidos jugados, pues aún está pendiente el encuentro suspendido ante Argentina.

El partido fue muy trabado en la mitad de la cancha, tanto es así que a los 7′ Neymar recibió una falta que el árbitro no terminó cobrando y ‘pechó’ al juez chileno Roberto Tobar al reclamarle. Finalmente, el ‘10′ no fue amonestado.

Cabe señalar que hasta tres veces pudo ser expulsado Ney, debido a sus constantes reclamos. Sobre la media hora de juego, Brasil intentó con jugadas de balón parado, pero no estuvieron finos, mientras que Colombia intentaba no meterse atrás y elaborar jugadas; sin embargo, no tenían poder ofensivo para hacer daño a su rival.

En el complemento, la historia no sería distinta. No obstante, con Brasil no te puedes confiar. A los 71′, Neymar, en una genialidad y en primera, dio un pase para Lucas Paquetá, quien se metió dentro del área y definió ante la poca resistencia de Ospina para decretar el 1-0. Marquinhos-Neymar-Paquetá, tres toques pulcros y precisos para aprovechar una salida desordenada de Colombia que reventó desde atrás.

Brasil celebra el triunfo y la clasificación desde la cima de la tabla. Por su parte, Colombia se quedó con 16 unidades y por ahora es quinto a la espera del duelo entre uruguayos y argentinos. En la siguiente fecha, Brasil visitará a Argentina y Colombia recibirá a Paraguay.

Sabías que...

Historia. Neymar en las Eliminatorias a Qatar 2022: 7 goles, 8 asistencias, 10 partidos, sublíder goleador y líder de asistencias.