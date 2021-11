Sensibles bajas en Perú: repasa los futbolistas que no jugarán ante Bolivia

Duelo de ‘vida o muerte’. Este jueves 11 de noviembre, Perú vs. Bolivia se verán las caras en el Estadio Nacional por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, partido que será prácticamente de descarte para ambas escuadras, pues una victoria significaría un envión anímico para la recta final del proceso clasificatorio; mientras que una derrota podría sepultar las ilusiones de los equipos de asistir a la próxima cita mundialista.

En lo que respecta a la selección nacional, los dirigidos por Ricardo Gareca urgen de una victoria cuanto antes para no alejarse del quinto puesto. Actualmente se encuentran en la novena posición, con once unidades, y vienen de encadenar dos derrotas de manera consecutiva. Situación más que complicada, por lo que el estratega nacional intentará buscar los tres puntos, aunque tenga importantes bajas.

Por ejemplo, el ‘Tigre’ no podrá contar con una pieza fundamental en el mediocampo peruano: Yoshimar Yotún. El futbolista del Cruz Azul vio su segunda tarjeta amarilla ante Argentina y quedó descartado para el compromiso ante Bolivia. Otra de las grandes ausencias es la de Paolo Guerrero.

El goleador histórico de la selección peruana con 39 tantos no solo no estará ante los altiplánicos, sino también faltará ante la Vinotinto y estará alejado de las canchas de fútbol el resto del año debido a una complicada lesión en la rodilla. Al igual que el ‘Depredador’, Raúl Ruidíaz no fue convocado por Ricardo Gareca para la fecha doble de noviembre, debido a que estaba superando unas molestias y recién está sumando algunos minutos con el Seattle Sounders.

Sumado a estos nombres, están los de Anderson Santamaría, Edison Flores, Alexander Callens y, posiblemente, Pedro Aquino. Los dos primeros no fueron llamados por el ‘Tigre’, mientras que el tercero fue descartado hoy en la conferencia de prensa. Del último se están esperando los resultados de las pruebas médicas para ver si lo incluyen o no.

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La selecciones de Perú vs. Bolivia se enfrentarán este jueves 11 de noviembre desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Este compromiso contará con transmisión de Movistar Deportes, Latina TV y la web de La República Deportes, donde encontrarás la mejor cobertura de este compromiso y el minuto a minuto.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022