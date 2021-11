FC Barcelona: Xavi Hernández completó su primer entrenamiento con el equipo

Xavi Hernández fue presentado como nuevo DT del FC Barcelona ante el público el día lunes 8 de noviembre. Su asistencia al estadio del Camp Nou fue muy esperada por los y las hinchas culés que lo recibieron entre aplausos. El exjugador de la casa azulgrana sabe que el club pasa por una situación compleja a nivel deportivo, como en LaLiga Santander, pero se siente confiado en que podrá revertir la situación.

“Sé que llego en un momento complicado, pero me siento preparado. Mi ADN Barça no ha cambiado. (...) Me dejaré la piel y la vida para que este Barcelona funcione” , comentó Hernández en una entrevista para Barça TV+.

Joan Laporta, actual presidente del Barza tuvo palabras de reconocimiento para el estratega: “Xavi transmite alegría, esperanza, he visto entusiasmada a la gente como nunca. Es un hombre de casa, de club, se ha esforzado para ser una referencia dentro de la institución y lo ha conseguido, no solo como jugador, también como persona”.

El primer día de Xavi al mando de los culés

Esta mañana Hernández asistió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para ser presentado a la plantilla y ponerse a trabajar en el campo Tito Vilanova con los futbolistas que no han sido citados por sus selecciones junto con varios jugadores del Barza B.

Xavi Hernández

¿Cuándo debuta Xavi Hernández como DT culé?

El primer partido que afrontará el exentrenador del Al-Sadd será el derbi catalán, es decir frente al Espanyol por la decimocuarta jornada de la liga española el sábado 20 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). En este compromiso, Xavi Hernández buscará su primer triunfo como entrenador blaugrana.

Tabla de posiciones de LaLiga Santander 2021-2022