Martín Lasarte, DT de Chile: “Ahora miramos la clasificatoria con otros ojos”

Este martes 9 de noviembre, el seleccionador chileno Martín Lasarte dijo que intentará suplir bien las ausencias de Charles Aránguiz y Erick Pulgar ante Paraguay, en Asunción, el próximo jueves por la decimotercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Asimismo, dejó en claro que ven “con otros ojos” la clasificación, ya que buscarán su boleto a la próxima cita mundialista.

“Lamentablemente no hay dos jugadores iguales. Vamos a intentar buscar futbolistas que nos den desde un lugar las características para absorber estas dos importantes ausencias”, advirtió Lasarte. “No vendo humo y lo único que hemos hecho es darnos vida, tenemos vida, pensábamos que estábamos muertos, quizá del exterior no nos estaban considerando y hoy lo tienen que hacer. Ahora miramos la clasificatoria con otros ojos”, declaró el técnico uruguayo en rueda de prensa.

Consultado por el ritmo de juego que traen los referentes de la Roja Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que no han sumado muchos minutos en el Inter de Milán durante el último tiempo, Lasarte fue categórico en el valor y la posición que tienen en el plantel.

Martín Lasarte tomó la dirección técnica de Chile tras la renuncia de Reinaldo Rueda. Foto: Selección de Chile.

“Esta es la pregunta de siempre. No la menosprecio. Cuando Claudio no jugaba, se comentaba el tema de él. Alexis no venía jugando y para mí hizo una triple fecha fantástica, tomando en cuenta lo poco que ha jugado. Arturo ha competido más. Eduardo viene de una lesión. Maripán, Roco, Gary, Mauricio y Eugenio están jugando. Cada fecha eliminatoria tiene su particularidad. No podemos tener un 100% de efectividad en minutos jugados”, señaló el estratega.

Frente a la llegada del nuevo técnico de la selección guaraní, Guillermo Barros Schelotto, Lasarte señaló que buscarán mantener las “dinámicas de los últimos partidos”, donde Chile se impuso por 2-0 en Santiago ante la Albirroja y luego por 3-0 a Venezuela.

Con información de EFE.