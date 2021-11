Flamengo vs. Chapecoense EN VIVO: ¿cómo ver el partido por el Brasileirao?

Flamengo vs. Chapecoense EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 8 de noviembre, por la trigésima jornada del Brasileirao Serie A. El encuentro se dará en el estadio Arena Condé y está pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora brasileña). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN DIRECTO por la señal de Star+ vía streaming.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del compromiso.

Flamengo vs. Chapecoense: ficha del partido

Partido Flamengo vs. Chapecoense ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 8 de noviembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora brasileña) ¿Dónde? Estadio Arena Condá ¿En qué canal? Star Plus

Flamengo vs. Chapecoense: la previa

Diferentes presentes. Flamengo y Chapecoense se medirán en el cierre de la jornada 30 del Brasileirao Serie A. Los rojinegros intentarán sumar de a tres para mantener sus chances de conseguir el título, mientras que los locales tienen la obligación de conseguir un triunfo para no complicar su permanencia en la máxima categoría.

La escuadra de Renato Gaucho, con su plaza asegurada en la final de la Copa Libertadores , enfocará sus esfuerzos en el torneo local y buscará discutirle el título a Atlético Mineiro (65 puntos). Si bien cuentan con dos partidos menos, actualmente se ubican en la tercera casilla con 53 unidades.

Por su parte, el conjunto verde se encuentra complicado con el descenso, solo han conseguido 14 puntos en 30 presentaciones y se colocan en el último lugar del campeonato brasileño.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Chapecoense?

Flamengo vs. Chapecoense se juega este lunes 8 de noviembre a las 4.00 p. m. (hora peruana). Aquí te presentamos el horario según tu ubicación.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Flamengo vs. Chapecoense EN VIVO?

El duelo Flamengo vs. Chapecoense será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como el Brasileirao Serie A. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: SPO Internacional, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Bolivia: SPO Internacional, Star+

Venezuela: Star+

Argentina: Star+

Chile: SPO Internacional, Star+

Uruguay: SPO Internacional, Star+

Paraguay: Star+

Brasil: Premiere 2, Globo, Star+

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Flamengo vs. Chapecoense?

Para acceder a Star Plus y ver el Flamengo vs. Chapecoense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star+?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Flamengo vs. Chapecoense, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star+?

Si quieres ver el Flamengo vs. Chapecoense y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo ver Flamengo vs. Chapecoense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Flamengo vs. Chapecoense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Flamengo vs. Chapecoense: posibles alineaciones

Flamengo: Diego Alves; Ramon, David Luiz, Rodrigo Caio, Mauricio Isla; Michael Delgado, Willian Arao, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa.

Chapecoense: Keiller; Busanello, Ignacio Oliveira, Joílson, Matheus Ribeiro; Kaio Ferreira, Denner, Moises, Anderson Leite, Mike Dos Santos; Henrique Almeida.

¿Dónde se jugará el partido Flamengo vs. Chapecoense?

El Flamengo vs. Chapecoense se jugará en el estadio Arena Condá, recinto ubicado en la ciudad de Chapecó, Brasil.