Eliminatorias Qatar 2022: las importantes ausencias de la Vinotino para enfrentar a Perú

Las Eliminatorias Qatar 2022 entran en su etapa definitoria y todas las selecciones así lo entienden. Cada equipo intentará afrontar la próxima fecha del proceso clasificatorio con lo mejor que tiene para encaminarse a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, hay uno que no llegará a la siguiente jornada con todo su poderío.

La selección venezolana, a cargo de Leo González, hizo a un lado a importantes figuras del conjunto Vinotinto. Por si fuera poco, Salomón Rondón, delantero del Everton inglés, hizo oficial su decisión de no participar en los duelos eliminatorios de noviembre. El atacante llanero adujo problemas físicos.

Además de él, otra figura que no entró en la convocatoria fue Yeferson Soteldo. El hábil atacante del Toronto FC de la MLS no fue incluido en el último llamado de Venezuela. Tampoco estará Jhon Chancellor, zaguero del Brescia de la Serie B. El defensor se retiró de la concentración vinotinto en la jornada anterior por problemas personales y no volvió para esta convocatoria.

Adalberto Peñaranda, del Unión Deportivo Las Palmas, sufrió una rotura fibrilar el último octubre y será baja en esta fecha de eliminatorias. Finalmente, tampoco estará Josef Martínez. El delantero del Atlanta United asegura encontrarse lesionado.