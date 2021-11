Boca Juniors vs. Aldosivi: hora y canal para ver EN VIVO el duelo por la Liga Profesional Argentina

Boca Juniors, club que según sus últimas informaciones podría pensar en contar con Pedro Gallese, ha clasificado recientemente a la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors; sin embargo, los dirigidos por Battaglia urgen de un triunfo, ya que han sumado dos derrotas últimamente: con Vélez Sarsfield (2-0) y con Gimnasia y Esgrima (1-0). Hoy, el equipo de Zambrano y Advíncula posee 30 puntos; no obstante, deben ganar al conjunto de Aldosivi para poder entrar a las cinco primeras posiciones y asegurarse la clasificación a un torneo internacional. En esta nota podrás saber a qué hora juegan Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO.

Boca Juniors vs. Aldovisi

¿A qué hora inicia el partido Boca Juniors vs. Aldosivi?

México – 6.15 p. m.

Perú – 7.15 p. m.

Colombia – 7.15 p. m.

Ecuador – 7.15 p. m.

Venezuela – 8.15 p. m.

Bolivia – 8.15 p. m.

Argentina – 9.15 p. m.

Chile – 9.15 p. m.

Paraguay – 9.15 p. m.

Uruguay – 9.15 p. m.

Brasil – 9.15 p. m.

España – 1.15 a. m. (martes 9 de noviembre)

¿Qué canal transmitirá el partido Boca Juniors vs. Aldosivi?

A nivel latinoamericano, el canal encargado de transmitir el Boca Juniors vs. Aldosivi este 8 de noviembre será ESPN.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Aldosivi ONLINE gratis?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Alineación posible de Boca Juniors

Boca Juniors: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Edwin Cardona; Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Alineación posible de Aldosivi

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana o Fabricio Coloccini, Marcos Miers y Fernando Román; Malcom Braida, Francisco Cerro, Federico Gino y Leandro Maciel; Gabriel Hauche y Martín Cauteruccio.

Boca Juniors vs. Aldosivi: historial de partidos

Ambos equipos se enfrentaron en siete partidos a nivel profesional:

Aldosivi ganó dos veces

Boca ganó cuatro veces

Empataron una vez

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Aldosivi?

El encuentro entre ambos plateles argentinos se llevará a cabo en el estadio José María Minella, ubicado en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.