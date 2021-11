Shaquille O’Neal a sus hijos: “No somos ricos, soy rico”

La NBA es una esfera de popularidad tanto para jugadores actuales como retirados. Shaquille O’Neal fue uno de los mejores jugadores de la liga norteamericana. Hoy, con 49 años, la exfigura de Los Ángeles Lakers, Boston Celtics, Orlando Magic y Miami Heat comenta partidos de baloncesto para cadenas de televisión privadas y hace las veces de DJ en festivales o actos donde lo contratan.

En una reciente entrevista en el podcast Earn Your Leisure, el también conocido como ‘Shaq Attack’ habló de su fortuna y precisó que, sobre cualquier postura, n o quiere que sus hijos se conviertan en unos malcriados . O’Neal tiene cuatro hijos con su expareja Shaunie, así como un hijastro y una hija fruto de otra relación anterior.

El exdeportista dejó en claro su postura: no les va a regalar nada a sus descendientes a pesar de toda la ganancia recaudada en su carrera y años posteriores. Esto con el objetivo de que sus hijos creen un futuro desmarcados parcialmente de su padre.

La única regla que les ha puesto ‘Shaq’ es que estudien. Criado en un barrio humilde de Nueva Jersey, O’Neal es consciente de la importancia que tuvo la educación en su infancia, que fue casi un lujo distante. Frente a la habitual pregunta si prefiere que alguno de sus vástagos sea deportista como él, ‘Shaq Attack’ respondió que prefiere que se hagan cargo de sus negocios.

“Mis hijos ya son mayores. Están un poco molestos conmigo, bueno, no realmente molestos, pero no me entienden. Les digo todo el tiempo: ‘No somos ricos, soy rico’. Tienen que tener una licenciatura y luego, si quieren que invierta en una de sus empresas, deberán presentármela. No les voy a dar nada porque sí”, dijo en Earn Your Leisure.

En la misma conversación, la exestrella dejó en claro que no pretendía que el público lo perciba como una celebridad. “Soy una persona normal que persiguió sus sueños y los cumplió. Vengo de la nada y solo porque lo haya logrado no significa que sea mejor que tú, más inteligente que tú o, porque tenga más dinero, signifique que sea mejor que tú. Nunca he sido así y nunca lo seré”, precisó ‘Shaq’.