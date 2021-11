Edinson Cavani sobre el United vs. City: “Uno sabe y siente la alegría y la pasión en ese momento”

Manchester United y Manchester City se enfrentarán en la edición número 186 del derbi de Manchester. Los diablos rojos enfrentarán al vigente campeón de la Premier League en una de las más grandes rivalidades en la historia del fútbol. Edinson Cavani, delantero del United, dio sus impresiones previo al compromiso a disputarse mañana.

“Se está acercando el clásico. Tengo algunos recuerdos de otros clásicos que me ha tocado jugar como París-Marsella en donde he marcado goles. Por eso, es que uno sabe y siente lo que es la alegría, la pasión que se siente en ese momento. Me ha tocado también en Nápoli contra Juventus que, por más que no es un clásico, es un rival que con los años se ha nominado casi uno como tal. Entonces, uno siente y sabe lo que significa eso”, expresó.

¿Cuándo juegan Manchester United vs. Manchester City?

El Manchester United vs. Manchester City se jugará el sábado 6 de noviembre.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Manchester City?

Perú, Ecuador, Colombia, México: 7.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 8.30 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 a. m.

¿Dónde se jugará el Manchester United vs. Manchester City?

¿Dónde ver Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

