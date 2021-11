Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO HOY, miércoles 3 de noviembre, se enfrentan por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2021/22 en Anfield, Inglaterra. El partidazo entre reds y colchoneros, pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana), contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 3 para toda Latinoamérica y la plataforma de streaming Star Plus. También podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto de este infartante duelo en la web de La República Deportes.

Liverpool tiene la gran chance de clasificar a los octavos de final . Los dirigidos por Jürgen Klopp son los actuales líderes del Grupo B con puntaje perfecto tras tres victorias de manera consecutiva; por otro lado, su rival de turno necesita los tres puntos con urgencia para no complicar su pase a la siguiente instancia. Actualmente los colchoneros están en la segunda casilla con cuatro unidades.

Liverpool vs. Atlético de Madrid: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Atlético de Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de noviembre ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 3, Star+

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Atlético de Madrid?

El enfrentamiento entre Liverpool vs. Atlético de Madrid se llevará a cabo hoy, miércoles 3 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Liverpool vs. Atlético de Madrid: previa del partido

El Liverpool se ejercitó esta tarde en su centro de entrenamiento de Kirkby a la espera del duelo con el Atlético de Madrid este miércoles.

Los reds no pudieron contar en el entrenamiento con James Milner y Naby Keita, lesionados, que tampoco podrán estar contra el Atlético, pero sí apareció, por segunda sesión consecutiva, Fabinho. También estuvo Thiago Alcántara que, pese a que lleva ya mes y medio fuera de los terrenos de juego, tiene varios días entrenándose con normalidad.

Las estrellas del Liverpool, incluido Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, se entrenaron con bastante frío en su ciudad deportiva a poco más de 48 horas de recibir al Atlético.

Jürgen Klopp, presente en la sesión, dedicó unos minutos a Trent Alexander-Arnold, con el que estuvo conversando antes de supervisar los ejercicios de sus hombres.

Con información de EFE.

Atlético Madrid vs. Liverpool: alineaciones probables

Atlético Madrid : Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, De Paul, Correa; Félix y Luis Suárez.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Jones; Salah, Jota y Mané.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Atlético de Madrid?

El canal encargado de transmitir EN VIVO el Liverpool vs. Atlético de Madrid será ESPN 3 para toda Latinoamérica, mientras que la plataforma Star Plus lo hará vía streaming online.

¿Cómo ver Liverpool vs. Atlético de Madrid vía ESPN 3?

¿Dónde van a jugar Liverpool vs. Atlético de Madrid?

Anfield es un estadio localizado en el distrito homónimo, en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, Reino Unido. Su dirección es Anfield Road, Liverpool L4 0TH. El recinto fue construido en 1884 y fue la casa del Everton Football Club hasta 1892, año en que el club se marchó después de un desacuerdo económico.

