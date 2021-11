Leipzig vs. PSG: ¿cómo y dónde ver EN VIVO el duelo de Champions League?

El partido Leipzig vs. PSG se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY por la jornada 4 del Grupo A de la Champions League, desde el Red Bull Arena de Leipzig. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía ESPN y Star+ a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Leipzig ante PSG?

El club alemán no ha tenido un buen inicio de temporada en la Liga de Campeones, puesto que ha perdido sus tres primeros partidos y se encuentra en el último puesto de la tabla con cero puntos obtenidos , incluso si obtuviese una victoria se podría quedar en el mismo lugar.

Por eso, el Leipzig está obligado a ganar para intentar dar pelea a los demás equipos y tratar de clasificar a la Europa League. Para este duelo, Jesse Marsch no podrá contar con Brobbey, Saracchi, Halstenberg y Klostermann por lesión; además, Adams tampoco estará por suspensión.

¿Cómo llega PSG ante Leipzig?

El Paris Saint-Germain no vive una situación diferente, ya que también llega al choque con varias bajas; entre ellas, la de Lionel Messi, quien no viajó a Alemania. Asimismo, Sergio Ramos aún no se recupera, y Verratti y Paredes tampoco estarán aptos por lesión. Mbappé volvió a entrenar con regularidad, pero no está 100% confirmado desde el inicio .

Los dirigidos por Mauricio Pochettino se ubican primeros en la tabla con siete puntos y se mantiene invictos en las tres jornadas disputadas. En la fecha anterior, los parisinos ganaron al RB Leipzig por 3-1 en Francia con doblete de Messi, pero deben sumar otro triunfo para asegurarse el pase a octavos de final.

Leipzig vs. PSG: ficha del partido

Leipzig vs. PSG Champions League ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 3 de noviembre ¿Dónde? Red Bull Arena de Leipzig ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star+

¿A qué hora juega Leipzig vs. PSG por la Champions League?

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 3.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Leipzig vs. PSG EN VIVO ONLINE GRATIS?

Leipzig vs. PSG: ¿qué canal es ESPN?

¿Cómo ver Leipzig vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Leipzig vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Leipzig vs. PSG?

Para acceder a Star+ para ver el Leipzig vs. PSG, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star+?

Star+ no solo contará con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tendrá contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. Asimismo, tendrá disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Leipzig vs. PSG: alineaciones probables

Leipzig : Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Mukiele, Adams, Kampl, Angeliño; Nkunku, André Silva y Forsberg.

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Danilo, Gueye; Di María, Mbappé y Neymar.

¿Dónde se jugará el partido de Leipzig vs. PSG?

El lugar donde se disputará el Leipzig vs. PSG por la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League es el Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Leipzig, estado federal de Sajonia, Alemania.

¿Cómo ver el partido Leipzig vs. PSG por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del Leipzig vs. PSG EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.