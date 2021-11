PSG vs. Leipzig: ¿Cómo ver en vivo online este partido por la fecha 4 de la Champions League?

PSG vs. Leipzig se juega este miércoles 3 de noviembre por la cuarta jornada del Grupo A de la UEFA Champions League. El encuentro será en el RB Arena y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora inglesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

PSG vs. Leipzig: previa del partido

Los parisinos van en busca de otros tres puntos para ir asegurando su clasificación a la siguiente ronda. En el partido en el Parque de los Príncipes vencieron a los toros rojos con un doblete de Lionel Messi, quien no está convocado. No obstante, Mauricio Pochettino contará en ataque con Neymar y Kylian Mbappé para este duelo.

En su última visita a la casa del Leipzig, el PSG cayó por 2-1, en el duelo correspondiente por la fase grupos de la temporada 2019-2020. En este partido, el conjunto francés tuvo dos expulsados: Idrissa Gana Gueye y Prensel Kimpembe.

Por su parte, el RB Leipzig pasa por un duro momento en esta competición, ya que no ha sumado ningún triunfo en tres partidos disputados y mañana saldrán con ganas de obtener su primera victoria.

PSG vs. Leipzig: ficha del partido

Partido PSG vs. Leipzig ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora inglesa) ¿Dónde? RB Arena ¿En qué canal? Star Plus

PSG vs. Leipzig: últimos duelos

PSG vs. Leipzig: cuarteto arbitral y VAR

Partido: PSG vs. Leipzig Rol Andreas Ekberg (Suecia) Árbitro central Mehmet Culum (Suecia) Asistente 1 Stefan Hallberg (Suecia) Asistente 2 Fredrik Klitte (Suecia) Cuarto árbitro Massimiliano Irrati (Italia) VAR

¿A qué hora juegan PSG vs. Leipzig?

En horario peruano, el choque PSG vs. Leipzig se disputará desde las 3.00 p. m. en el Perú y desde las 9.00 p. m. en Italia. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m

México: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m

Brasil: 5.00 p. m

Chile: 5.00 p. m

España: 9.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite PSG vs. Leipzig EN VIVO?

El duelo PSG vs. Leipzig será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star Plus, ESPN Sur

Argentina: Star Plus, ESPN Sur

Bolivia: Star Plus, ESPN Sur

Chile: Star Plus, ESPN Sur

Ecuador: Star Plus, ESPN Sur

Colombia: Star Plus, ESPN Sur

Venezuela: Star Plus, ESPN Sur

México: HBO Max

Uruguay: Star Plus, ESPN Sur

Paraguay: Star Plus, ESPN Sur

Brasil: HBO Max

Estados Unidos: TUDN USA

España: Movistar+

Reino Unido: BT Sport App

Italia: Sky Sport 254

Francia: Canal+ France

¿Dónde ver PSG vs. Leipzig ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido PSG vs. Leipzig por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver PSG vs. Leipzig?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Leipzig, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio juegan PSG vs. Leipzig?

El escenario escogido para este compromiso entre PSG vs. Leipzig será en el RB Arena, casa deportiva localizada en Leipzig, Alemania, que cuenta con una capacidad para más de 41.000 espectadores.

PSG vs. Leipzig: tabla del Grupo A

