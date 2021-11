Juventus vs. Zenit EN VIVO: horarios y canales para ver el partido por Champions League

Juventus vs. Zenit EN VIVO. Clubes se miden este martes 2 de noviembre por la cuarta jornada del Grupo H en la Champions League 2021-2022. El cotejo se llevará a cabo en el Allianz Stadium a las 3.00 p. m. (hora peruana) con transmisión a cargo de ESPN por TV y vía Star+ desde streaming. La cobertura ONLINE del compromiso se podrá seguir desde La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Juventus vs. Zenit: ficha del partido

Partido Juventus vs. Zenit Fecha Martes 2 de noviembre Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN3 Sur Estadio Allianz Stadium

Juventus vs. Zenit: previa del partido

Juventus ha ganado todos sus partidos y tiene la clasificación en la mano. El cuadro de Massimiliano Allegri se aferra a la Liga de Campeones para paliar su gris papel en la Serie A. Tras ganar en Rusia al Zenit a última hora recibe al cuadro de San Petersburgo necesitado por un triunfo para tener alguna chance de clasificación para la siguiente ronda. (Con la información de EFE)

Juventus vs. Zenit: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Zenit: Kritsyuk; Lovren, Chistayakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel; Karavaev; Mostovoy, Azmoun, Claudinho.

¿A qué hora juega Juventus vs. Zenit?

Desde territorio peruano, el encuentro Juventus vs. Zenit se podrá ver a partir de las 3.00 p. m. Consulta los horarios del compromiso para otros países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET)

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Juventus vs. Zenit: últimos enfrentamientos

¿Qué canal transmite Juventus vs. Zenit?

El canal encargado de televisar el Juventus vs. Zenit para Sudamérica será ESPN3.

Argentina: Star+, ESPN3 Sur

Bolivia: ESPN3 Sur, Star+

Brasil: HBO Max, Space Brazil

Chile: ESPN3 Sur, Star+

Colombia: ESPN3 Sur, Star+

Ecuador: ESPN3 Sur, Star+

México: HBO Max

Paraguay: ESPN3 Sur, Star+

Perú: ESPN3 Sur, Star+

Estados Unidos: Paramount+, TUDN App, TUDN.com , TUDNxtra

Uruguay: ESPN3 Sur, Star+

Venezuela: ESPN3 Sur, Star+.

¿Cómo seguir Juventus vs. Zenit ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo Juventus vs. Zenit por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. Si no tienes acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se juega Juventus vs. Zenit?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Juventus vs. Zenit será el Allianz Stadium, recinto deportivo ubicado en la localidad sueca de Turín y con capacidad para 41.507 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo H