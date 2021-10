Barcelona vs. Alavés EN VIVO: sigue el minuto a minuto del duelo por LaLiga

Barcelona vs. Alavés EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se jugará este sábado 30 de octubre, desde las 2.00 p. m. (Perú), en el camp Nou en partido por la fecha 12 de la LaLiga Santander. La transmisión del partido estará a cargo del canal Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo de liga española y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Barcelona vs. Alavés: ¿cómo llegan?

Los azulgranas vienen golpeados anímicamente por las derrotas consecutivas en el torneo local: 2-1 ante Real Madrid y 1-0 en su visita al Rayo Vallecano. A esto se suma la salida de Ronald Koeman por decisión de la directiva ante los malos resultados.

FC Barcelona se encuentra en noveno lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades, a cuatro del sexto lugar que otorga un boleto a un torneo internacional.

Del otro lado de la orilla, Alavés viene de dos victorias consecutivas: 2-0 en su visita a Cádiz y 1-0 frente a Elche. Estos resultados le permitieron ir alejándose de los últimos lugares, aunque siguen de la mitad para abajo de la tabla: décimo sexto lugar con nueve puntos.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

La transmisión del partido Barcelona vs. Alavés EN VIVO empezará a partir de las 2.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs. Alavés?

El duelo por la Liga Santander, irá por la señal de Star Plus y ESPN, en territorio latinoamericano. Conoce qué otros canales puedes sintonizar.

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Sur

República Dominicana: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

España: Movistar Laliga 1, Movistar+, Movistar Laliga

Reino Unido: LaLigaTV

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Sur

¿Dónde ver Barcelona vs Alavés ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Alavés por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.