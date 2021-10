Boca Juniors vs. Gimnasia EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Liga Profesional

VER Boca Juniors vs. Gimnasia EN VIVO EN DIRECTO. Partidazo por la jornada 19 de la Liga Profesional de Argentina 2021. HOY sábado 30 de octubre, se verán las caras las escuadras de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 6.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. El canal de TV encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO este enfrentamiento será ESPN, ESPN Play, Star Plus y FOX Sports Premium. También podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

El cuadro de Sebastián Battaglia no tiene margen de error. Los xeneizes necesitan la victoria para acortar su diferencia con los primeros puestos y el líder de la tabla, River Plate. Actualmente, el conjunto de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano tiene 30 unidades (a doce del Millonario), por lo que urge un triunfo para acceder a la zona de clasificación de torneos internacionales.

¿Cuándo, a qué hora y dónde van a jugar Boca Juniors vs. Gimnasia?

El duelo entre Boca Juniors vs. Gimnasia se llevará a cabo HOY sábado 30 de octubre desde las 6.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

México: 6.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá Boca Juniors vs. Gimnasia?

El partido Boca Juniors vs. Gimnasia será TRANSMITIDO EN DIRECTO por los canales ESPN y FOX Spors Premium. También podrás seguirlo a través de ESPN Play y Star Plus vía streaming online.

Argentina: Star+, FOX Sports Premium

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+, ESPN

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Gimnasia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Gimnasia por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Gimnasia: alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Esteban Rolón, Agustín Almendra; Aaron Molinas; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Lucas Licht; Matías Pérez García o Manuel Insaurralde, Emanuel Cecchini, Brahian Alemán, Johan Carbonero; Luis Miguel Rodríguez y Rodrigo Holgado.