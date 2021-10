Jackson Martínez, de ser goleador en Porto a predicar la palabra de Dios mediante la música

Jackson Martínez fue un futbolista colombiano que se hizo conocido a nivel mundial tras tres temporadas exitosas en el Porto. Actualmente, el exdelantero le ha dado un giro total a su vida y se dedica a la música religiosa.

Durante una entrevista para el programa SER Deportivos, Martínez aclaró cómo fue que se animó a dedicarse a la música religiosa.

“Por la música tengo pasión desde pequeño, nunca pensé que me dedicaría a ello y menos a este género que escuchaba de pequeño. En todo el periodo de las lesiones, entre 2016 y 2017 tengo más tiempo y empiezo a dedicarle más tiempo a esto, la iniciativa no era grabar para publicarlo sino para tener un recuerdo de la situación que había pasado, pero los productores me dijeron que sacara las canciones y me decidí a lanzarlas. Tenía un público que me animaba a sacar más”, señaló.

“Para creer en algo, tienes que tener la certeza del por qué. Hay muchos que creen que Dios no existe, otros que sí. Para creer en ello, tienes que tener una base que lo sustente. Comparándote con Dios, te pones a la par con él, ves tus imperfecciones. Yo así he visto que nunca he tratado de persuadir a alguien para que crea en Dios”, respondió en referencia a que no es común, entre los jugadores de élite, llegar a dedicarse a la música religiosa.

Finalmente, aconsejó a todos los muchachos que aspiran a ser futbolistas profesionales. “Yo a un joven le diría que cuál es el objetivo que anhela jugar y tener grandes logros. A partir de ahí, pueden tener muchos incentivos. Mi principal motivación fue sacar a mi familia adelante, luego llegaron los logros personales y colectivos. Si quieres esto, tienen que dedicarse en serio y abstenerse de muchas cosas de las que no se suele estar dispuesto a dejar”.

Jackson Martínez disputó 40 encuentros con la selección colombiana y anotó 10 goles. Participó en las Eliminatorias de 2010, 2014 y 2018. También jugó la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde estuvo presente en tres cotejos y marcó dos tantos.