Árbitro a jugadores del Madrid: “Tuvieron 90 minutos, no me vengan a protestar por un minuto”

En Real Madrid sienten que perdieron la oportunidad de acortar distancias con el líder de LaLiga luego de igualar sin goles ante Osasuna. Esto se vio reflejado en los reclamos que tuvieron algunos jugadores contra el árbitro principal, tras el pitazo final. Vinícius Jr., Rodrygo y Militao increparon al juez porque, a su parecer, no añadieron los minutos adicionales luego de cumplirse con el tiempo reglamentario.

“Solo cuatro... cuatro! ¡Por qué cuatro? ¿Cómo es posible? ¡Un cambio y otro cambio..!” , le dijeron al árbitro Soto Grado al finalizar el encuentro correspondiente a la fecha 11.

El encargado de impartir justicia en el terreno de juego no se quedó callado y respondió: “Habéis tenido noventa minutos. Así que no me vengáis protestando ahora que si pongo un minuto”.

Los jugadores no fueron los únicos que reclamaron por el corto tiempo que se añadió a la contienda, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti también le reclamó al juez.

Con el empate a cero ante Osasuna, el equipo merengue quedó con 21 puntos en el segundo lugar, a tres de la Real Sociedad. En la siguiente jornada, los de la Casa Blanca serán visita ante el Elche.