¿Quién es Xavi Hernández, el posible reemplazante de Ronald Koeman en el FC Barcelona?

Tras la derrota 1-0 ante el Rayo Vallecano, el FC Barcelona anunció que Ronald Koeman dejó de ser entrenador blaugrana. El técnico neerlandés ya venia siendo criticado por los hinchas culés debido a los malos resultados del equipo y al bajo rendimiento del plantel en los partidos claves. Ante ello, ya surgen algunos nombres sobre quién ocuparía su lugar en el club catalán, entre los que destaca Xavi Hernández como el favorito de la directiva, según la prensa española.

El español de 41 años es el actual entrenador del Al-Sadd de Qatar, conjunto con el cual ha conseguido siete títulos e implantó un sistema de juego muy similar a lo que históricamente se relaciona con el Barza. Es por ello que la táctica aplicada en el país qatarí, su pasado azulgrana y su filosofía ‘cruyffista’ serian razones suficientes para que Joan Laporta elija contar con él para la ‘revolución’ que intenta fomentar en la institución barcelonista.

Xavi Hernández se despidió del FC Barcelona tras ganar la Champions en el 2015. Foto: Difusión.

El mismo Xavi ya habría adelantado hace unos días sus ganas de ocupar el banquillo en el Camp Nou si surgiera la posibilidad. “Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero, por el momento, estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero, por el momento, estoy muy feliz aquí”, señaló en entrevista para el medio español 20 minutos.

¿Qué representa Xavi para el FC Barcelona?

Xavier Hernández Creus, mejor conocido como Xavi, es una de la más grandes leyendas de la historia del FC Barcelona . Debutó en la temporada 1998/1999 con tan solo 18 años y desde ese momento no se cansó de conseguir títulos: ganó 25 trofeos en 17 temporadas como culé, entre las cuales alcanzó ocho trofeos de LaLiga y cuatro Champions League.

Xavi Hernández ganó cuatro Champions League con el FC Barcelona. Foto: Difusión.

Asimismo, ocupa el segundo lugar entre los futbolistas que más jugaron con camiseta azulgrana con 767 partidos; solo superado por Lionel Messi, quien disputó 778 partidos. Xavi también logró marcar 85 goles y brindar 184 asistencias , cifras muy admiradas por los hinchas catalanes.

Por otro lado, Hernández es el único español que es parte del ‘mejor once de la historia’, según la premiación que sacó France Football en el 2020. La ‘alineación dorada’ realizada por los organizadores del Balón de Oro también incluía a Yashin, Cafú, Beckenbauer, Maldini, Matthaus, Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo.

¿Qué significaría la posible llegada de Xavi?

Si su llegada se llega a concretar, los hinchas blaugranas esperan que su dirección técnica restablezca el ‘tiki-taka’ como táctica principal y que puedan remontar los malos resultados que el equipo tiene en LaLiga y en Champions League. Asimismo, darle más valor a ‘La Masía’ y recuperar a los jugadores que han bajado su nivel en los últimos partidos. Las próximas horas serán claves para definir su futuro con el FC Barcelona.