Atleta polaca vendió medalla de plata que ganó en Tokio 2020 para pagar operación de un bebé

Maria Andrejczyk ganó una presea de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representando a Polonia. Sin embargo, la atleta tomó una elogiable decisión y ayudó a que la vida de un bebé continúe. La lanzadora de jabalina subastó su medalla para cubrir los gastos médicos del pequeño , quien tiene una afección cardíaca y fue intervenido en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona.

El histórico momento para Milosz, de ocho meses, llegó el 4 de octubre, cuando fue sometido a la operación en la ciudad española. Según dio a conocer el nosocomio, el paciente ya fue dado de alta y, junto con su familia, regresó a Polonia.

El menor sufría una cardiopatía congénita que le provocaba problemas tanto cardíacos como pulmonares. Foto: Hospital universitario Dexeus

De acuerdo a la madre del menor, él fue diagnosticado a las cuatro semanas de nacido. También manifestó su agradecimiento a la atleta por su ayuda, ya que el dinero recaudado con la venta de la medalla olímpica y otras aportaciones de particulares de su país han permitido la operación de su hijo.

“Estaremos agradecidos el resto de nuestras vidas. Si no fuera por ti, no sabemos lo que hubiera pasado. No tendríamos vida”, dijo Mónika, progenitora de Milosz, a su compatriota.

Al pequeño le realizaron una técnica quirúrgica conocida como sutureless, para ampliar el drenaje de las venas pulmonares izquierdas, y evitar así poner los puntos de sutura directamente sobre las venas. Tras la exitosa intervención, el bebé podrá llevar una vida normal.

El doctor Raúl Abella, jefe de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del hospital, manifestó que de esta manera “se previenen estrechamientos posteriores, corrigiendo definitivamente el drenaje”.

Los servicios médicos que atienden a Milosz en Polonia contarán con el apoyo de los equipos de Cardiología y Pediatría de Dexeus para hacer el seguimiento del estado de su salud, indicó el mismo centro médico.

En tanto, la Federación Europea de Atletismo reconoció el gesto de Andrejczyk y le otorgó el Community Award en el Golden Tracks por su gesto inspirador después de ganar la plata olímpica en Japón.

“Esta medalla de plata es algo excepcional, un coronamiento de todos mis esfuerzos y sufrimientos, pero sobre todo, tiene un valor especial porque ha salvado la vida de Milosz”, dijo la deportista durante su premiación y agregó: “No necesitaba quedarme con la medalla (...) por eso decidí subastarla. Solo quería ayudar”.