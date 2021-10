Chelsea vs. Southampton EN VIVO: canales de transmisión para ver hoy Copa de la Liga de Inglaterra

Chelsea vs. Southampton EN VIVO se miden por octavos de final de la EFL Cup en el estadio Stamford Bridge. El cotejo se disputará desde la 1.45 p. m. (hora de Perú) con transmisión a cargo de la señal de ESPN 2 vía TV y Star+ por streaming. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

¿Cómo llega Chelsea?

El equipo dirigido por Thomas Tuchel actualmente es el líder de la Premier League, luego de siete victorias, un empate y una sola derrota. Es más, los ‘Blues’ solo cayeron dos veces en lo que va de la temporada: fue ante Manchester City en el torneo inglés y Juventus por Champions League, ambos por 1-0.

¿Cómo llega Southampton?

Por su parte, Southampton dejó de ser el equipo agresivo del curso anterior a convertirse en uno muy irregular, que hasta ahora tiene como objetivo evitar el descenso. El técnico Ralph Hasenhüttl solo tiene dos victorias en el actual curso: 8-0 sobre Newport en Carabao Cup y 1-0 frente a Leeds por Premier League.

La salida de varios jugadores claves del plantel afectó notoriamente, en especial en ataque, con la salida de Danny Ings. El albanés Armando Broja ha tenido gran impacto con su aparición para cubrir esa ausencia, con goles importantes en las últimas semanas, pero un dolor en el tobillo lo podría dejar al margen de jugar ante Chelsea.

Chelsea vs. Southampton: ficha del partido

Partido Fecha Horario Lugar Chelsea vs. Southampton 26 de octubre 1.45 p. m. (hora peruana) Stamford Bridge

¿A qué hora juega Chelsea vs. Southampton por la EFL Cup?

Chelsea vs. Southampton se jugará por octavos de final de la Copa de la Liga desde la 1.45 p. m. en las instalaciones del Stamford Bridge este martes 26 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 1.45 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 2.45 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 3.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chelsea vs. Southampton?

En Sudamérica, el Chelsea vs. Southampton será televisado por las pantallas de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Dónde ver Chelsea vs. Southampton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Chelsea vs. Southampton, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Chelsea vs. Southampton: alineaciones probables

Chelsea: Mendy, Chalobah, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Chilwell, Loftus-Cheek, Kovacic, Hudson-Odoi, Werner, Lukaku.

Southampton: McCarthy, Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters, Walcott, Romeu, Ward-Prowse, Tella, Redmond, A. Armstrong.

¿Dónde se jugará el partido de Chelsea vs. Southampton?

El escenario que albergará el cruce entre Chelsea vs. Southampton será el estadio Stamford Bridge, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres, propiedad del Chelsea Football Club.