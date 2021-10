Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders EN VIVO: minuto a minuto del partido por la MLS

VER Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders EN VIVO ONLINE. Protagonizarán un emocionante enfrentamiento HOY martes 26 de octubre por la jornada 33 de la MLS 2021. Con Raúl Ruidíaz en el equipo, el Seattle se medirá ante Los Ángeles desde las 9.30 p. m. (hora peruana) en el Banc of California Stadium. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la plataforma streaming Star+ para toda Sudamérica y ESPN Deportes+ para la región de Estados Unidos. Por otro lado, también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Los Ángeles FC llegan a este encuentro tras empatar a uno ante Minnesota United y ubicados en la novena casilla con 41 puntos, a tres de ingresar a los playoffs. Por su parte, el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz cayó ante Sporting Kansas City por 2-1. El equipo de noroeste marcha en el primer lugar de la Conferencia Oeste con 58 unidades, producto de 17 victorias, 7 empates y 7 derrotas.

La última vez que Los Ángeles FC y Seattle Sounders se vieron las caras fue el pasado 16 de mayo, en el Lumen Field de Seattle. Encuentro que acabó con la victoria de los locales por 2-0 con tantos de Xavier Arreaga y Brad Smith.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders?

El compromiso entre Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders se llevará a cabo HOY martes 26 de octubre desde las 9.30 p. m. (hora peruana) en el Banc of California Stadium.

México: 9.30 p. m.

Perú: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Bolivia: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Chile: 11.30 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders?

El canal encargado de transmitir el duelo entre Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders será Star+ para Sudamérica y ESPN Deportes+ para Estados Unidos.

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Estados Unidos: ESPN Deportes +, ESPN Deportes.

¿Cómo ver Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders en Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders?