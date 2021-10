Koeman ante una posible salida: “Yo quiero disfrutar, estoy donde creo que debo estar”

Crisis en Cataluña. Tras una dolorosa derrota en el último clásico del fútbol español, Ronald Koeman apareció previo al duelo ante Rayo Vallecano por LaLiga Santander. El estratega neerlandés aprovechó la oportunidad para referirse a su situación en el banquillo culé y cuestionó las agresiones que sufrió en su salida del Camp Nou.

“Yo quiero disfrutar, estoy en un sitio donde creo que debo estar. Disfrutar del ambiente que hubo el otro día en el campo. Yo sé que mucho depende de los resultados, lo acepto y sé cómo funciona. Yo quiero disfrutar, si son ocho años más, si es un año o tres meses, no hay problema”, manifestó el entrenador en rueda de prensa.

Así increparon los aficionados a Ronald Koeman

El panorama en tienda blaugrana no es el mejor. En medio de una crisis económica, los resultados deportivos vienen siendo esquivos. La dura caída ante el Real Madrid, club al que no le puedan ganar desde el 2019, podría ser un factor determinante con miras al futuro del técnico en la institución.

“El otro día me encantó el partido, no es el resultado que esperábamos porque era un clásico, pero sí el ambiente. Después de un año y pico, tener este ambiente en el campo en un partido que se decidió por detalles. Hicimos méritos para otro resultado, necesitamos un poco de suerte. Estas cosas son las que me gustan, y si llega un día que no disfruto, me voy y me dedicaré a jugar cinco días golf. Entiendo que es una situación delicada, pero hay futuro en este club”, añadió.

A su vez, se pronunció sobre los actos violentos registrados tras el compromiso ante el eterno rival. “No creo que haya solución. Para mí es un problema social. Son culés o gente que tiene problemas de educación. No saben lo que son las normas y los valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas”, puntualizó.

Por otra parte, Barcelona tendrá que intentar recuperar el paso en el campeonato español y en la undécima fecha visitará al Rayo Vallecano con la consigna de conseguir su primer triunfo de visitante en la temporada.