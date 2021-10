Adrián Zela es agredido físicamente por su pareja en plena vía pública

Las cámaras de Magaly TV, la firme captaron un tenso enfrentamiento entre Adrián Zela y su pareja, la influencer Vanessa Cayo, en el distrito de Surco. En el video transmitido en el programa se observa a ambos personajes discutiendo en plena vía pública, tras salir de una fiesta realizada en un departamento de la jurisdicción. Minutos después, Cayo agrede físicamente al futbolista propinándole golpes y patadas mientras él hablaba por teléfono.

“Te pido por favor, no me toques, no me involucres en nada” , se le escucha decir al jugador al ser abordado por su pareja. Al respecto, el administrador del edificio donde se desarrolló el hecho denunció en el programa que en aquel departamento ‘hacen mucho ruido’ y también se presentan peleas de forma constante.

Luego de la noticia, la producción de Magaly TV, la firme catalogó a esta relación como ‘tóxica’ debido al historial de agresiones que mantiene.

Pareja protagonizó agresión en 2020

En febrero del 2020, las cámaras de Magaly TV, la firme captaron a Adrián Zela y a Vanessa Cayo en otro enfrentamiento en el distrito de Surco. En esta oportunidad fue el deportista quien agredió físicamente a su pareja cuando está buscaba retenerlo de participar en una gresca. El futbolista de Binacional apartó a su pareja con manazos, dejándola arrodillada en el suelo. A pesar de las constantes peleas, la pareja se muestra feliz en sus publicaciones de redes sociales.

Tras el hecho, se espera un próximo pronunciamiento público por parte del futbolista.