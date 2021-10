Agustín Lozano “Periodista que quiera entrevistarme tiene que ser más inteligente que yo”

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, declaró para el programa Negrini lo Sabe de Radio Ovación la razón por la que no brinda entrevistas a los medios periodísticos. Además, aclaró una denuncia en la que viene siendo investigado junto a otros funcionarios de la FPF en el juzgado.

El titular de la FPF pidió que se respete su decisión de declarar o no: “Yo respeto tu posición como periodista, pero también debes respetar mi posición. Estoy dispuesto a darte la cara toda la vida, como toda la vida he sido valiente y he dado la cara. No le tengo miedo a ningún ‘pituquito’ limeño ni a nadie”.

También habló sobre la investigación de la denuncia criminal interpuesta a varios funcionarios de la FPF. “No sigue en investigación, yo esos temas ya he respondido más de cincuenta veces. Yo no voy a caer en el juego y la mala intención sobre opiniones y criterios que dicen, si el juzgado está viendo algún tema, ya lo resolverán”, dijo.

Ante la poca comunicación con los medios indicó que muchos son opositores. “Periodista que quiera entrevistarme tiene que ser más inteligente que yo, tengo la libertad de declarar donde yo considere conveniente, pero todos los medios están confabulados, lo único que puedo decir es que hay intereses de por medio”, agregó.

Finalizó sobre una posible auditoría entregada fuera de plazo: “Los procedimientos legales informaron que tenía que cumplirse con la auditoría financiera, eso siempre lo he dicho en la asamblea y todas las reuniones que se han hecho”.