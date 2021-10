Partidos de hoy, domingo 24 de octubre del 2021: hora y canal para ver los encuentros de todas las ligas

Repasa AQUÍ todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

En día de clásicos de fútbol en todo el mundo. Este domingo 24 de octubre del 2021 se disputarán importantes encuentros en el fútbol internacional. Uno de los más importantes se dará por La Liga de España, donde se dará el super clásico entre Barcelona vs. Real Madrid. Además tendremos dos partidazos mas en Europa. Estos son Manchester United vs. Liverpool por la Premiare League y por la Seria A italiana como plato estelar jugarán el Inter vs. Juventus.

Mientras tanto, a nivel sudamericano tenemos más clásicos. Empezamos los encuentros de la Primera División peruana que enfrentará a Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Deportivo Municipal vs. Melgar y Cesar Vallejo vs. Alianza Universidad. En el Brasileirao se dará el Internacional vs. Corinthians, en la SuperLiga Argentina el Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield y en la Liga Chilena, Colo Colo vs. Universidad Católica. Sigue AQUÍ todos los detalles de los partidos a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y alineaciones.

Perú - Primera División

Deportivo Municipal vs. Melgar

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 11.00 a. m.

Cesar Vallejo vs. Alianza Universidad

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 1.15 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 3.30 p. m.

Inglaterra - Premier League

Brendfort vs. Leicester City

Canal: Star+, ESPN3

Hora: 8.00 a. m.

West Ham vs Tottenham Hotspur

Canal: Star+

Hora: 8.00 a. m.

Manchester United vs. Liverpool

Canal: Star+, ESPN2 Sur

Hora: 10.30 a. m.

España - La Liga

Sevilla vs. Levante

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 7.00 a. m.

Barcelona vs. Real Madrid

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 9.15 a. m.

Real Betis vs. Rayo Vallecano

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 11.30 a. m.

Atlético Madrid vs. Real Sociedad

Canal: DIRECTV Sports Perú

Hora: 2.00 p. m.

Italia - Serie A

Atalanta vs. Udinese

Canal: Star+

Hora: 5.30 a. m.

Fiorentina vs. Cagliari

Canal: Star+

Hora: 8.00 a. m.

Hellas Verona vs. Lazio

Canal: Star+

Hora: 8.00 a. m.

Roma vs. Napoli

Canal: Star+

Hora: 11.00 a. m.

Inter vs. Juventus

Canal: Espn2 Sur, Star+

Hora: 13:45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Colonia vs. Bayern Leverkusen

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 8.30 a. m.

Stuttgart vs Unión Berlín

Canal: Star+

Hora: 10.30 a. m.

Bochum vs. Eintracht Frankfurt

Canal: Star+

Hora: 12.30 p. m.

Brasil - Brasileirão

Atlético Mineiro vs Cuiabá

Canal: Fanatiz Brasileirão

Hora: 2.00 p. m.

Internacional vs Corinthians

Canal: Fanatiz Brasileirão

Hora: 2.00 p. m.

RB Bragantino vs São Paulo

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 4.15 p. m.

Bahia vs Chapecoense

Canal: Fanatiz Brasileirão

Hora: 6.30 p. m.

Francia - Ligue 1

Nice vs Olympique Lyonnais

Canal: Espn3 Sur

Hora: 6.00 a. m.

Lens vs Metz

Canal: Pirlo TV

Hora: 8.00 a. m.

Reims vs Troyes

Canal: Pirlo Tv

Hora: 8.00 a. m.

Lorient vs Bordeaux

Canal: Pirlo Tv

Hora: 8.00 a. m.

Rennes vs Strasbourg

Canal: Pirlo Tv

Hora: 8.00 a. m.

Mónaco vs Montpellier

Canal: Pirlo Tv

Hora: 10.00 a. m.

Olympique Marseille vs PSG

Canal: Espn3 Sur

Hora: 2.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Colón vs Estudiantes

Canal: AFA Play

Hora: 1.45 p. m.

Godoy Cruz vs Banfield

Canal: AFA Play

Hora: 1.45 p. m.

Huracán vs San Lorenzo

Canal: AFA Play

Hora: 4.00 p. m.

Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

Canal: AFA Play

Hora: 6.15 p. m.

México - Liga MX

Pumas UNAM vs Tijuana

Canal: DIRECTV Sports Perú

Hora: 12.00 p. m.

Atlético San Luis vs Atlas

Canal: futboTv

Hora: 7.00 p. m.

Santos Laguna vs Toluca

Canal: futboTv

Hora: 7.06 p. m.

Guadalajara vs. Cruz Azul

Canal: Claro Sports, Marca Claro

Hora: 9.00 p. m.

Chile - Primera División