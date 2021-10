HOY Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: cómo ver el duelo ONLINE por LaLiga 2021-2022

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO se miden este domingo 24 de octubre, en el Estadio Wanda Metropolitano, por la décima fecha de la liga española. La transmisión de este cotejo estará a cargo de DirecTV Sports y vía streaming lo podrás ver por DirecTV Go desde las 2.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro, con todas sus incidencias, en La República Deportes.

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: ficha del partido

LaLiga Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 24 de octubre ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Wanda Metropolitano ¿Qué canal lo transmite? DirecTV Sports

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: árbitros designados

Función Réferi Árbitro Principal José Luis Munuera Asistente 1 Iñigo Prieto Asistente 2 Antonio Martínez Cuarto árbitro José Luis Guzmán VAR Alejandro Hernández

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga?

Si deseas seguir el enfrentamiento entre Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO, deberás conectarte a DirecTV Sports. También podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en DirecTV Go.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ONLINE?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿En qué estadio jugarán Atlético de Madrid vs. Real Sociedad?

En duelo Atlético de Madrid vs. Real Sociedad se disputará en estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Dicho coloso fue inaugurado el 16 de setiembre de 2017 y cuenta con un aforo de 68.456 espectadores.

¿Cómo van Atlético de Madrid y Real Sociedad y en la tabla?

Próximos cinco partidos de Atlético de Madrid:

Próximos partidos de Real Sociedad: