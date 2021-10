EN VIVO Universidad Católica vs. Colo Colo ONLINE: minuto a minuto por la Primera División de Chile

Universidad Católica vs. Colo Colo EN VIVO se miden este domingo 24 de octubre en el Estadio Monumental David Arellano por la vigésimo octava fecha de la Primera División de Chile. La transmisión de este cotejo estará a cargo de TNT Sports y lo podrás desde las 2.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Universidad Católica vs. Colo Colo: ficha del partido

Primera División de Chile Universidad Católica vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de octubre ¿A qué hora juegan? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental David Arellano de Chile ¿Qué canal lo transmite? TNT Sports

Universidad Católica vs. Colo Colo: árbitros designados

Función Réferi Árbitro principal Julio Bascuñán Asistente 1 Christian Schiemann Asistente 2 José Retamal Cuarto árbitro Víctor Abarzúa VAR Rodrigo Carvajal

Perú: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite Universidad Católica vs. Colo Colo?

En territorio chileno, la transmisión del clásico Universidad Católica vs. Colo Colo estará a cargo de TNT Sports y TNT Sports HD, canales que cuentan con los derechos televisivos para pasar la liga chilena.

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Colo Colo ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Universidad Católica vs. Colo Colo por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming donde tendrás a tu disposición la programación de TNT Sports y TNT Sports HD. En caso de que no tengas acceso al mismo, La República Deportes te llevará una cobertura ONLINE gratis desde su página web.

¿En qué estadio jugarán Universidad Católica vs. Colo Colo?

El escenario elegido para el Universidad Católica vs. Colo Colo es el Estadio Monumental David Arellano de Chile. Dicho coloso deportivo tiene capacidad para 47 347 espectadores y fue inaugurado el 20 de abril de 1975.

Próximos partidos Universidad Católica:

O’Higgins vs. Universidad Católica | 31 de octubre

Universidad Católica vs. Antofagasta | 4 de noviembre

Universidad Católica vs. Universidad de Chile | 7 de noviembre

La Serena vs. Universidad Católica | 13 de noviembre

Universidad Católica vs. Huachipato | 28 de noviembre

Everton vs. Universidad Católica | 5 de diciembre

Próximos partidos de Colo Colo: