Tarek Carranza: “Estoy convencido de que el equipo volverá a un torneo internacional”

Sport Boys consiguió un heroico empate ante Carlos Mannucci por la Fase 2, el cual posiciona al equipo en la séptima casilla de la tabla acumulada con 36 puntos, por lo que clasifican momentáneamente a la Copa Sudamericana 2022.

Posterior al encuentro, Tarek Carranza, volante de los rosados, habló en Campeonísimo acerca del encuentro. “Estoy contento por el resultado del equipo. No merecíamos perder y fue un empate con sabor a triunfo para nosotros. Yo no me había percatado de que (Manuel Heredia) se había adelantado (durante el penal). Las reglas están para cumplirse, así que lo tomé con tranquilidad. No pensé en darle el penal a otro porque la responsabilidad era mía”, precisó.

También se refirió a la nueva directiva que tiene el equipo chalaco. “Esta nueva administración entró bien. Al principio hubieron descoordinaciones, pero que no eran culpa de ellos. Sin embargo, desde el momento que llegaron se portaron a la altura. Han cumplido con nosotros y eso nos da una tranquilidad para dedicarnos solo al fútbol”, añadió.

Finalmente, aclaró sus intenciones de continuar con el equipo del Callao de cara a la próxima temporada.

“Lo que primero hago es conversar con el equipo que me ha dado la oportunidad de crecer, luego veo otras opciones. Estamos conversando, vamos a ver qué pasa. Mi intención es poder quedarme para poder jugar un torneo internacional. Tengo la fe y estoy convencido de que el equipo va a lograr volver a un torneo internacional después de 20 años”, concluyó.