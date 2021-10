Ronaldinho sobre el Balón de Oro: Creo que algún día Mbappé lo ganará

Sorpresas de la vida. Una de las postales más celebradas por los fanáticos en la última jornada de la Champions Legue es la de Ronaldinho en el Parque de los Príncipes. El brasileño tuvo un reencuentro con Lionel Messi previo al triunfo del cuadro parisino ante el RB Leipzig. A su vez, aprovechó para pronunciarse sobre la premiación del próximo Balón de Oro.

Si bien no se animó a dar un nombre, elogió a uno de los compañeros de la ‘Pulga’. “Creo que algún día Mbappé será Balón de Oro. Es muy joven, pero ya tiene una gran carrera. No tengo un favorito para este año”, sostuvo el exfutbolista al medio Le Parisien.

Así fue el encuentro entre Ronaldinho y Messi

‘Dinho’ no ocultó su asombro ante el arribo del astro argentino al París Saint Germain y mencionó que le hace feliz verlo con la camiseta del club con el que empezó su carrera en Europa.

“Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y para mí fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona”, añadió.

Por otra parte, recordó cómo se enteró de la presencia del rosarino en el cuadro catalán y la amistad que fortalecieron durante su etapa en la institución culé. “Cuando llegué a Barcelona ya se hablaba de un joven fantástico. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí”, puntualizó.