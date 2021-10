Pirlo TV: mira la transmisión en vivo de Real Betis vs. Bayer Leverkusen por la Europa League

Real Betis vs. Bayer Leverkusen se enfrentan este jueves 21 de octubre por la fecha 3 de la fase de grupos de Europa League. Desde las 11.45 a. m. (hora peruana), el Estadio Benito Villamarín albergará el juego que será transmitido por ESPN y Star+. Un encuentro clave para ambos, que tienen la misma cantidad de puntajes y atraviesan por un buen momento en este torneo y en sus ligas locales . Los españoles y alemanes tienen seis puntos y pugnarán por quién se establece en el podio del grupo.

El equipo de Manuel Pellegrini venció en su debut a Celtic por 4-3, mientras que en el segundo compromiso goleó por 3-1 al Ferencvaros. Con ello, se ubica en el segundo lugar de la tabla. Por otro lado, los comandados por Gerardo Seoane vienen de ganarle por 2-1 al Ferencvaros y de aplastar por 4-0 al Celtic .

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Bayer Leverkusen?

El partido entre Real Betis vs. Bayer Leverkusen comenzará a las 11.45 a. m. en el territorio peruano este jueves 21 de octubre. A continuación, todos los horarios:

Costa Rica: 10.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Betis vs. Bayer Leverkusen?

Argentina: Star+, ESPN3 Sur

Bolivia: Star+, ESPN3 Sur

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN3 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN3 Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN3 Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports MAX 4

Alemania: DAZN1, DAZN

Internacional: UEFA.tv

Italia: Mediaset Infinity, Sky Sport 255, SKY Go Italia

México: HBO Max

Países Bajos: Ziggo Sport Docu

Paraguay: ESPN3 Sur, Star+

Perú: Star+, ESPN3 Sur

Portugal: Eleven Sports 5 Portugal

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 3

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Ucrania: Megogo

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports Premium 3, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport ESPN, BT Sport App

Estados Unidos: Paramount+, TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com

Uruguay: Star+, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, Star+.

¿Dónde ver Real Betis vs. Bayer Leverkusen EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Real Betis vs. Bayer Leverkusen EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido.

¿Cómo ver Real Betis vs. Bayer Leverkusen en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Atlético de Real Betis vs. Bayer Leverkusen en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Ingresa a la web de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante.

Alineación posible de Real Betis vs. Bayer Leverkusen

Real Betis: Rui Silva; Miranda, Bartra, Pezzella, Montoya, Sergio Canales, Guardado, Juanmi, Fekir, Joaquín y Borja Iglesias.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Singraven, Demirbay, Andrich, Diaby, Wirtz, Adli y Alario.