José Mourinho arremete contra sus jugadores tras caer goleados: “No tienen el nivel”

Su peor derrota. La Roma de José Mourinho tuvo una opaca actuación en tierras noruegas y cayó goleada por 6-1 ante el Bodo Glimt por la tercera jornada de la Conference League. El experimentado entrenador manifestó sus razones en relación al planteamiento que presentó y fue muy autocrítico.

“Es mi culpa. Soy yo quien decide los que juegan. La alineación de hoy la hice con la mejor intención, tratando de dar oportunidades a la gente que juega menos y dar descanso a los habituales. Pero se ha visto que el Bodo tiene más calidad que los que han jugado hoy”, sostuvo el portugués tras finalizar el compromiso.

La Roma se ubica en la segunda posición del grupo C de la Conference League con 6 unidades. Foto: ESPN

El estratega también precisó que no esperaba un resultado tan abultado. “Si pudiera jugar siempre con los mismos once, lo haría. Hoy he corrido un gran riesgo con los jugadores que he puesto. Sé de las limitaciones de nuestros jugadores, pero esperaba una respuesta diferente, no han tenido el nivel”, añadió.

A su vez, acotó que sus futbolistas están enterados de sus opiniones y espera que lo tomen de la mejor manera. “Ya he hablado con los jugadores. He sido honesto con ellos como no puedo ser con vosotros. Somos una familia fuerte, pero no sabía que con tantas limitaciones. Lo único positivo es que ahora no me preguntaréis más por qué siempre juegan los mismos”, finalizó.

Este resultado quedará en el registro como la peor caída del técnico en su carrera profesional. ‘Mou’ lleva 1008 partidos disputados y nunca recibió tal cantidad de anotaciones.