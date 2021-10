Ansu Fati tras su renovación: “Siempre ha sido mi primera opción quedarme en el Barcelona”

Empiezan a asegurar a sus figuras. Luego de la victoria de Barcelona sobre el Dinamo Kiev por 1 a 0, otra alegría llegó para el mundo ‘culé'. La semana pasada se concretó la renovación de Pedri y hoy fue el turno de Ansu Fati. El joven español firmó hasta el 30 de junio de 2027, al igual que con el ‘canario’, también tendrá una cláusula de rescisión antijeques de 1000 millones de euros.

Luego de firmar un nuevo contrato, la joya ‘blaugrana’ evidenció su felicidad y reconoció que ha tenido ofertas concretas de otros grandes clubes de Europa, pero su amor al club pudo más: “Siempre ha sido mi sueño poder triunfar y seguir creciendo en el Barça. Desde el primer día se lo dije a Jorge, siempre ha sido mi primera opción quedarme en el Barça. Estoy feliz de que el club haya confiado en mi. He tenido ofertas de fuera, pero mi ilusión siempre ha sido la de crecer y triunfar en el Barça.”

Ansu Fati sabe que aún le falta dar mucho más en su carrera: “Aún no he hecho nada y tengo que seguir trabajando para marcar mi camino. Me queda mucho margen de mejora, en muchos aspectos de mi juego y eso solo se puede conseguir con trabajo diario.”

Respecto a portar la ‘10′, un número histórico que llevó por muchos años Lionel Messi, mencionó que no siente presión: “Estoy muy tranquilo, con la ayuda de mi familia... para mí no hay ninguna presión, es una motivación que me hace seguir mejorando día a día”.