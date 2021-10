Atalanta vs. Manchester United EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la Champions League?

Atalanta vs. Manchester United EN VIVO se juega por la tercera jornada del Grupo F en la Champions League 2021-22. El cotejo se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana), con transmisión por TV de ESPN y vía streaming a través de Star+. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes y conoce las alineaciones confirmadas de ambos equipos, mira los videos de goles y mantente informado con la narración minuto a minuto.

Atalanta vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Atalanta vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 20 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora ver Atalanta vs. Manchester United?

En territorio peruano, el cruce Atalanta vs. Manchester United se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m.. Consulta desde qué hora verlo en otros países de la región.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

En un duelo por el liderato del Grupo F en la Champions League, el local Manchester United recibirá al puntero Atalanta, que busca superar por tercera temporada consecutiva la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa.

Los red devils consiguieron sus primeros tres puntos en la última jornada gracias a una victoria in extremis en casa contra el Villarreal. Aquella vez, Alex Telles empató de forma transitoria para empezar el camino de la remontada que Cristiano Ronaldo finalizó en el quinto minuto de tiempo añadido con el 2-1 definitivo.

La Dea, por su parte, hizo respetar su localía para imponerse por la mínima al Young Boys con un solitario tanto de Matteo Pessina. El cuadro de Bérgamo es el único invicto de su grupo, fruto de un empate y una victoria.

Atalanta y Manchester United jugarán entre sí por primera vez en toda su historia. Por Champions, los italianos se han enfrentado cuatro veces a rivales ingleses, con saldo de un triunfo, un empate y dos derrotas.

¿Qué canal transmite Atalanta vs. Manchester United?

Estos son los canales que tendrán a su cargo la televisación del Atalanta vs. Manchester United en algunos países hispanohablantes:

Argentina: ESPN Sur, Star Plus

Bolivia: ESPN Sur, Star Plus

Brasil: TNT Brasil, HBO Max

Chile: ESPN Sur, Star Plus

Colombia: ESPN Sur, Star Plus

Ecuador: ESPN Sur, Star Plus

México: HBO Max

Paraguay: ESPN Sur, Star Plus

Perú: ESPN Sur, Star Plus

Uruguay: ESPN Sur, Star Plus

Venezuela: ESPN Sur, Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

España: Movistar+

Reino Unido: BT Sport 2.

¿Cómo seguir Atalanta vs. Manchester United ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Atalanta vs. Manchester United por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming donde podrás encontrar todos los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Atalanta vs. Manchester United?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Atalanta vs. Manchester United será el estadio Old Trafford, recinto deportivo conocido popularmente como “Teatro de los sueños”, propiedad del Manchester United Football Club.

Formaciones probables de Atalanta vs. Manchester United

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Lidelköf, Wan Bissaka, Matic, Pogba, Sancho, Fernandez, Greenwood y C. Ronaldo.

Atalanta: Musso, Palomino, Demiral, Tolói, Maehle, Koompeiners, de Roon, Zappacosta, Pasalic, Zapata y Muriel.

Pronóstico de Atalanta vs. Manchester United

Los pronósticos de las principales casas de apuestas dan como favorito para el Atalanta vs. Manchester United al conjunto de los red devils. El triunfo de los locales paga entre 1,66 y 1,73 veces lo apostado frente a la cuota de entre 4,50 y 4,94 por la victoria de la visita. El empate, en tanto, se cotiza en un mínimo de 4,00 y un máximo de 4,30.