¿Qué canal transmite el duelo Manchester City vs Brujas EN VIVO GRATIS por Champions League?

Manchester City vs. Brujas EN VIVO van a enfrentarse por la Champions League, en el Estadio Jan Breydel, este 19 de octubre a partir de las 11.45 a. m. (hora de Lima). La transmisión estará a cargo de ESPN y Star+. Existe, además, la posibilidad de seguir el MINUTO A MINUTO por medio de La República Deportes, donde podrás seguir lo que ocurra en el campo de juego y sus incidencias. En esta nota conoce qué canal transmite dicho encuentro.

Manchester City vs. Club Brujas EN VIVO por el grupo A de Champions League. Foto: composición GLR

¿Cómo llega Manchester City?

Los de Guardiola urgen de una victoria tras la caída contra el PSG en Francia por 2-0. Los ingleses anteriormente se habían enfrentado al RB Leipzig en el Etihad Stadium con 6-3 de ventaja de los locales.

¿Cómo llega Brujas?

Los belgas jugarán en casa y buscan aprovechar su localía. Vienen de empatar con el PSG 1-1, que tuvo como estrellas a Messi, Mbappé y Neymar. Después pudieron derrotar 2-1 al Leipzig, lo cual los colocó en una posición expectante.

Manchester City vs. Brujas: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Brujas ¿Cuándo juegan? 19 de octubre ¿A qué hora? 11.45 p. m. ¿Dónde? Estadio Jan Breydel ¿En qué canal? ESPN, Star +

¿A qué hora juega Manchester City vs. Brujas por la Champions?

Manchester City vs. Brujas se verán las caras por el grupo A de la Liga de Campeones desde la 11.45 a. m., hora de Lima. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 11.45 a. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 12.45 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 1.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester City vs. Brujas?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde ver Manchester City vs. Brujas EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Brujas por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester City vs. Brujas: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Gündoğan, Fernandinho, De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden, Grealish

Brujas: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Sowah, De Ketelaere, Lang.

¿Dónde se jugará el partido de Manchester City vs. Brujas?

El encuentro se jugará en el Estadio Jan Breydel de Bélgica. Manchester City y Brujas buscarán un resultado que les permita avanzar en la Champions.