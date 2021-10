Piqué afirma que Mundial de Globos sería en el nuevo Bernabéu si se lo permiten

Gerad Piqué e Ibai Llanos se volvieron a juntar en Twitch y otra vez causaron polémica. El jugador del Barca y el streamer español conversaron de distintos temas, y entre ellos tocaron su reciente éxito, el Balloon World Cup, mejor conocido como el Mundial de Globos, torneo que ganó el peruano Francesco de la Cruz en su primera edición.

El Balloon World Cup es una competición internacional ideada por Ibai Llanos y Gerard Piqué, que comenzó el pasado 14 de octubre. Reunió a un total de 32 selecciones que se enfrentaron en Port Aventura por el primer puesto y un premio de 10.000 euros, además de un viaje a Latinoamérica.

En la conversación que tuvo el streamer español con el jugador del Barcelona, se pudo conocer diversas anécdotas que contó el central para sus seguidores. Estas incluyeron desde las curiosidades que dejó el Mundial de los Globos hasta el casi fichaje de Vinícius al Barcelona.

El Mundial de Globos

Gerdad contó el error que tuvieron en un encuentro entre España y Cuba en el Mundial de Globos. “Busquets me dijo al día siguiente que le habíamos dado un punto más al cubano. Estaba muy preocupado, pues sabíamos que teníamos que ser más profesionales y que no se nos podía escapar un error de esta magnitud”.

Además, adelantó una de sus ideas para una próxima edición y señaló que quería hacerle una propuesta a Florentino Pérez, directivo del Real Madrid. “A mí si me llama y me deja el nuevo Bernabéu gratis, lo hacemos en Madrid” , sentenció.

Vinicuis casi ficha por el Barca

Piqué también reveló que una de las grandes promesas de este Real Madrid, Vinícius Jr., estuvo muy cerca de llegar al equipo catalán. “Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada el tío me reconoció que estaba hecho por el Barça. Estaba hecho. No me acuerdo cómo fue. Era para recibirlo en el vestuario. Estaba hecho ya. Llegó el Madrid en el último segundo y le ofreció todo”, recalcó Piqué.