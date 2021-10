Alexander Callens fue titular en la derrota del New York City ante el New York Red Bulls

El zaguero de la selección peruana, Alexander Callens, fue parte del once titular y disputó todo el encuentro del New York City (NYC) ante el New York Red Bulls (NY RB) por la trigésima fecha de la MLS, en el que el club del defensa central perdió por 1-0 en calidad de visitante.

El único tanto marcado en el enfrentamiento fue del centrocampista venezolano Cristhian Cásseres Jr., quien ‘madrugó' al equipo de Callens al anotar tres minutos después de iniciado el partido. Aunque, luego del 1-0, el juego se mostró trabado por las constantes faltas que cometían ambas escuadras, y se registraron 27 en total.

A pesar de la derrota, el defensor nacional tuvo un destacado desempeño a lo largo del tiempo reglamentario. Incluso, su equipo pudo haber anotado el tanto del empate a los 81 minutos de juego; sin embargo, el remate terminó por rebotar en el palo del arco rival.

Con el resultado en contra, el club de Callens se mantiene con 40 puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones de MLS, donde aún está fuera de la zona clasificatoria a la fase final. Por otro lado, New York RB sumó 40, pero se ubica después del NYC por tener una menor cantidad en diferencia de goles.

MLS: tabla de posiciones