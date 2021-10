¿Christian Cueva es el principal culpable del gol boliviano? No y acá te explicamos esto

Una vez más, el nombre de Christian Cueva acaparó las principales portadas de los medios. Estuvo presente en los programas deportivos dominicales, generó incontables comentarios (tanto a favor como en contra) y fue tendencia en las redes sociales. ¿Por qué sucedió esto? Por una jugada en particular: una pérdida de balón para ser más precisos, que terminó en el gol de Ramiro Vaca con el que Bolivia venció a Perú en la quinta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

Apenas el esférico infló las redes peruanas, miles de usuarios saltaron en contra de ‘Aladino’ por querer hacer una huacha en mitad de la cancha y lo responsabilizaron como el autor general del tanto boliviano . Pero, ¿qué tanta culpabilidad tiene Cueva? ¿tuvo que dar un pase a Yotún? ¿no tenía que hacer una pirueta? Vamos a ver.

¿Culpa de Cueva?

Se jugaba el minuto 81 cuando la selección peruana había pasado la mitad de la cancha. Christian Cueva, con el balón en los pies, avanzaba de a pocos y tenía a Yoshimar Yotún y Wilder Cartagena a los costados. En su intento de sacarse a su marcador, el futbolista del Al-Fateh quiso realizar una huacha que terminó sin concretarse y fue aprovechada por Ramiro Vaca.

En ese momento, habían cuatro peruanos en ataque y seis en defensa. En teoría, bien ordenados . El problema viene después, cuando los blanquirrojos en su intento de desarmar la jugada boliviana, retroceden mal. El primero que queda mal parado es Marcos López, que no puede llegar a un pase de Rodrigo Ramallo. Cuando este saca el centro hacia el corazón del área, estaban hasta cinco jugadores nacionales contra dos atacantes bolivianos. Nuevamente, en teoría, no debería haber pasado mayor peligro.

Rodrigo Ramallo corrió hacia el fondo tras el mal cruce de Marcos López. Foto: captura/Movistar Deportes

Marcelo Martíns conecta el centro ante la floja marca de Advíncula, quien no llega a cerrar el balón. De inmediato, dispara sobre la marca de dos tres peruanos. Alexander Callens rechaza el esférico hacia el medio y, para nuestra mala suerte, el rebote le cae a Ramiro Vaca, quien remata fuerte al medio. Una vez más, y repito, para nuestra mala suerte, Callens intenta despejar el balón que termina descolocando a Pedro Gallese para terminar en el fondo de nuestro arco.

Ocho jugadores nacionales contra tres futbolistas bolivianos. Foto: captura/Movistar Deportes

Mira la explicación de Pedro García

Revive el gol de Ramiro Vaca

Antes que Ramiro Vaca conecte, habían hasta ocho jugadores peruanos metidos en el área que no pudieron quitarle el balón o despejar correctamente. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿fue Christian Cueva el principal responsable del gol boliviano? No. ¿Se equivocó en perder el balón? Sí, pero no fue determinante, pues en ese momento la selección peruana se encontraba bien posicionada, pero no pudieron retroceder ni rechazar adecuadamente, además del factor suerte que los rebotes le hayan caído a los bolivianos.