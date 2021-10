Selección peruana: André Carrillo se perdería el partido ante Argentina por lesión

La selección peruana ya se encuentra en territorio argentino con la misión de sumar al menos un punto en el Monumental de River. Los dirigidos por Ricado Gareca saben que el margen de error se acorta y una derrota ante la Albiceleste en esta próxima fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022 reduciría las chances de acercarse a los puestos de clasificación. Si bien no es una misión imposible, el panorama se torna difícil debido a las numerosas bajas del equipo, a la que se sumaría André Carrillo.

La ‘Culebra’ se lesionó en su club Al-Hilal a mediados de setiembre e informaron desde su club que su recuperación tomaría aproximadamente un mes. A pesar de ello, el ‘Tigre’ lo convocó con la esperanza de que para el 14 de octubre , tiempo estimado de su recuperación, estaría listo para enfrentar a Messi y compañía. Sin embargo, André no habría evolucionado como se tenía pensado.

André Carrillo juega su cuarta temporada con el Al-Hilal. Foto: AFP

Según Líbero, el delantero peruano no habría logrado mejorar lo esperado y Gareca no lo arriesgaría. “Es muy complicado que pueda viajar. Para hoy lunes no está programado ningún viaje para André Carrillo a Buenos Aires”, señalaron.

Perú vs. Argentina: ¿dónde se jugará el próximo partido de las eliminatorias?

Ambas selecciones se enfrentarán por la jornada 12 de las eliminatorias sudamericanas este jueves 14 de octubre a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por el técnico argentino Ricardo Gareca ya se encuentran en Buenos Aires entrenando para el cotejo.

Este encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Núñez, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, Buenos Aires, propiedad del Club Atlético River Plate. El recinto deportivo en el que la Albiceleste jugará de local cuenta con un aforo de 72.054 espectadores; sin embargo, debido a la pandemia, para el duelo ante la Blanquirroja se permitirá el 50% de asistentes.