Conmebol publicó audios del VAR sobre patada de Vidal: “No hubo agresión”

Durante el enfrentamiento entre Chile y Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022, una acción polémica se desarrolló en el minuto 76, cuando el cotejo iba 2-0 en favor de la Roja. Arturo Vidal lanzó una patada contra el defensor paraguayo Santiago Arzamendia; sin embargo, el árbitro no mostró ninguna tarjeta para sancionar al ‘Rey’.

El árbitro argentino Néstor Pitana fue duramente criticado por no tomar medidas al respecto contra el chileno. Aunque él no fue el único que dejó pasar la acción para reanudar el juego entre las selecciones, ya que los réferis del VAR tampoco indicaron que se cometió alguna falta.

“No le alcanza a pegar, vamos adelante; mira ahí, no le pega. Todo tranquilo, ahí no hubo agresión entre los dos jugadores. No hay un contacto entre los dos. No le alcanza a pegar, este lanza el pie también, no hay un contacto de agresión” , se escucha en los audios que publicó la Conmebol en la tarde del lunes 11 de octubre.

Además, para aumentar la controversia, en vez de indicar una falta a favor de los guaranís, Pitana cobró que la pelota chocó en el brazo del defensor Santiago Arzamendia, por lo que determinó un tiro libre en salida para la Roja.