Italia vs. Bélgica EN VIVO por DirecTV Sports: ¿a qué hora y cómo ver el partido de la UEFA Nations League?

Italia vs. Bélgica EN VIVO juegan HOY, domingo 10 de octubre, a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana) por el tercer lugar de la UEFA Nations League en el Juventus Stadium. El encuentro entre la Azurri y los Diablos Rojos será televisado EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas ningún detalle del duelo de la Liga de Naciones, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS a través de La República Deportes. En esta nota encontrarás las alineaciones, horarios, canales, incidencias, MINUTO A MINUTO y los goles.

Italia vs. Bélgica: ficha del partido

Partido Italia vs. Bélgica ¿Cuándo juegan? HOY domingo 10 de octubre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Juventus Stadium ¿En qué canal? DirecTV Sports.

¿A qué hora juegan Italia vs. Bélgica?

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

México: 8.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Italia vs. Bélgica?

El duelo por la UEFA Nations League irá por la señal de DirecTV Sports y DirecTV GO, en territorio peruano y a nivel de Sudamérica.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Dónde ver Italia vs. Bélgica ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Francia vs. Bélgica por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.