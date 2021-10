España vs. Francia: horario y canal para ver en vivo la final de la Nations League

España vs. Francia se juega por la final de la Nations League este domingo 10 de octubre. A partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), el estadio San Siro albergará el duelo de gigantes, que se podrá sintonizar en DirecTV Sports. Los españoles llegan a este choque luego de vencer por 2-1 a Italia, último campeón de la Eurocopa . Por su lado, los franceses eliminaron en semifinales a Bélgica por un marcador de 3-2, que remontaron tras ir perdiendo por 2-0 en el primer tiempo.

¿Cómo llega España?

Si bien el renovado equipo convocado por Luis Enrique ha recibido críticas, ha sorprendido su performance en este torneo europeo. Sobre todo en la que demostraron contra los italianos. Quien recibió una mención aparte fue el joven Gavi, jugador de 17 años del FC Barcelona que fue pieza clave en la victoria de los españoles en la semifinal.

¿Cómo llega Francia?

Los galos llegan con una sensible baja a este enfrentamiento: el volante Adrien Rabiot no jugará este domingo . El francés dio positivo por coronavirus y se perderá la final de la Nations League. “Adrien Rabiot no podrá participar en la final de la Liga de Naciones del domingo contra España. El centrocampista de la Juventus de Turín ha dado positivo por COVID-19″, confirmó a través de un comunicado la Federación Francesa de Fútbol.

España vs. Francia: ficha del partido

¿A qué hora juega España vs. Francia por la UEFA Nations League?

España vs. Francia se jugará por la Liga de Naciones de Europa desde la 1.45 p. m. en las instalaciones del San Siro este domingo 10 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido España vs. Francia?

En Latinoamérica, el España vs. Francia por la final de la Nations League se podrá ver vía DirecTV Sports.

Perú: , DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App directvsports.com , DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com , DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Chile, directvsports.com , DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com , DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports App, directvsports.com , DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports App, directvsports.com , DIRECTV Sports Venezuela.

¿Dónde ver España vs. Francia EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión de la final de la Liga de Naciones, España vs. Francia, por internet , debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

España vs. Francia: alineaciones probables

España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Reguilón; Busquets, Koke, Fornals; Oyarzábal, Ferrán Torres y Sarabia.

Francia: Lloris, L. Hernández, Varane, Koundé, Tchouaméni, Pogba, Pavard, Griezmann, Mbappé, Benzema.

¿Dónde se jugará el partido de España vs. Francia?

El España vs. Francia se disputará en el estadio San Siro de Italia. Justamente en este coloso fue eliminado Italia en el compromiso por semifinales de la Nations League. La afición, que volvió al coliseo luego de meses, no perdonó al portero Dommarumma, quien dejó Milán para irse a París para tapar en el PSG.