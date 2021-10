Nuevos guerreros para enfrentar a Bolivia

Los tres puntos vitales conseguidos ante Chile fueron consecuencia de un equipo solidario dentro y fuera del campo. Ricardo Gareca confesó que necesitaba a todos y no se equivocó. El liderazgo de Renato Tapia alentando a sus compañeros desde el trabajo previo al partido, sin poder vestirse de corto por una lesión, y el abrazo efusivo de André Carrillo con Yordy Reyna en la gradas del Nacional tras el tanto de Sergio Peña fueron algunas muestras -una vez más- de que un Perú unido puede conseguir grandes cosas.

El compromiso es de todos, pero la ola de lesiones han sido siempre un piedra en el zapato para el ‘Tigre’, no obstante, ha logrado salir airoso confiando en rostros nuevos o trabajando en la pizarra algo nuevo al acostumbrado. Sin Tapia ni Carrillo -ambos por lesión-, Gareca apostó por un sistema distinto y le funcionó. Sin embargo, dejar todo en el campo de batalla tuvo algunos soldados caídos.

“¿Cuánto me falta para llegar a mi nivel? Primero, resolver el tema de mi rodilla que parece que no me quiere dejar jugar”, confesó Paolo Guerrero, quien a penas salió del campo para cederle su lugar a Jefferson Farfán se puso hielo en la rodilla derecha. Horas después, fue desconvocado. Y si tras el pitazo final en el tradicional coloso ya hablábamos de la posibilidad de que Gianluca Lapadula sea titular mañana ante Bolivia en La Paz, este hecho casi lo confirma.

El delantero del Benevento llegó a nuestro país con una fatiga muscular, nada grave para el cuerpo médico, e incluso pudo tener minutos ante Chile, pero Gareca decidió ‘guardarlo’ para tenerlo al 100%, pues ya demostró que la altura no es un impedimento para él. Pero si de ofensiva se trata, hay que recordar que la Blanquirroja cuenta con Santiago Ormeño y con Alex Valera, quien fue convocado un día antes del encuentro ante los chilenos, luego de que el ‘Tigre’ confirmara públicamente que Yordy Reyna no podría estar en ningún partido de la fecha triple también por lesión.

Escuchen todos

Las malas noticias no cesaron en un día feriado en nuestro país. Y es que tras ser sometidos a nuevos exámenes médicos, se confirmó la deconvocatoria de Edison Flores. ‘Orejas’ fue sometido a una resonancia magnética ayer por la mañana, debido a una molestia en la pantorrilla izquierda y se confirmó un desgarro, por lo que el periodo de recuperación le impediría por lo menos estar ante Argentina (14 de octubre).

El llamado ‘Capitán del Futuro’ también fue desafectado de la Bicolor, ello obligó a Gareca a resolver todo con llamados de urgencia. El lateral Oslimg Mora, jugador de Alianza Lima, y Horacio Calcaterra, de Sporting Cristal, se sumaron a la concentración y viajarán a La Paz a buscar tres puntos de altura. Mientras, la ‘Culebra’ se quedará en Lima recuperándose pensando en la ‘Albiceleste’.❖

Sabías que...

Merecido. Sergio Peña y Christian Cueva integran el equipo ideal de la fecha 11 de las eliminatorias.

Sanción. Miguel Trauco no podrá estar el cotejo ante Bolivia por acumulación de amarillas.