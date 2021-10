Hinchas del PSG ya no quieren a Neymar de titular, según L’Equipe

Neymar es considerado uno de los jugadores más talentosos de los últimos años. Su gran juego y versatilidad con el balón casi siempre son un factor de temer para los equipos rivales. Aunque, desde el inicio de la temporada, muchos hinchas del PSG no están conformes con su rendimiento y así lo hicieron saber tras la derrota 2-0 ante el Rennes por la Ligue 1.

Mediante un encuesta publicada en la pagina web del medio francés L’Equipe, se consultó a los usuarios fanáticos del Paris Saint-Germain si ‘Ney’ debía seguir siendo titular, considerando su rendimiento en los últimos encuentros, a lo que aficionados del club parisino contestaron mayoritariamente ‘no’.

Mbappé estuvo presente en la derrota del PSG ante Rennes. Foto: EFE

De más de 27.000 participantes, 67% votó que el delantero brasileño ya no debería estar en el once titular; mientras que 28% aún confían en que va a recuperar su nivel y un 5% ‘no sabe, no contesta’.

Encuesta sobre Neymar en L'Equipe. Foto: L'Equipe.

La palabra de Pochettino

Tras sufrir la primera derrota de la Ligue 1 en cancha del Rennes, Mauricio Pochettino compareció ante los medios de prensa y reconoció que el equipo cometió muchos errores en defensa y en recuperación, pero que él asume la responsabilidad.

“En la primera mitad tuvimos los mejores 25-30 minutos de nuestra temporada en Ligue 1. Es una pena que no hayamos marcado. Fue un partido abierto. Recibir un gol como el segundo duele. El PSG no puede permitirse este tipo de errores. Es responsabilidad de todos, pero mía primero”, expresó.