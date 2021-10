¿A qué hora se juega PSG vs. Stade Rennes vía ESPN? Fecha y hora del encuentro por la Ligue 1

PSG vs. Stade Rennais EN VIVO ONLINE se juega este domingo 3 de octubre por la novena jornada de la Ligue 1. El duelo de los parisinos, con Lionel Messi, Mbappé y Neymar, está pactado para que se lleve a cabo desde las 6.00 a. m. (hora peruana) en el Roazhon Park, ubicado en Rennes, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE. También podrás seguirlo a través de La República Deportes .

Los parisinos llegan motivados a esta nueva jornada del fútbol francés, pues derrotaron 2-0 al Manchester City en la segunda jornada de la Champions League, victoria en la que anotó por primera vez Lionel Messi.

En la previa de este encuentro, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, aseguró que podrían haber algunas modificaciones en el once titular con respecto al equipo que enfrentó a los ciudadanos y que esos cambios “no serán por un problema físico, sino por cuestiones tácticas, dado que cinco días de descanso son suficientes”.

En cuanto al Stade Rennais, Pochettino señaló que no será igual que enfrentar al City, pero tienen un juego ofensivo que podría hacerles daño. “Manchester City es un equipo diferente en la dinámica de juego ofensiva, es difícil que Rennes replique lo mismo, aunque coincido en que son parecidos. Si somos capaces de tener la misma implicación que tuvimos contra el City, seremos capaces de neutralizar los ataques de Rennes”.

¿A qué hora juegan PSG vs. Stade Rennais?

México: 6.00 a. m.

Perú: 6.00 a. m.

Ecuador: 6.00 a. m.

Colombia: 6.00 a. m.

Bolivia: 7.00 a. m.

Venezuela: 7.00 a. m.

Paraguay: 7.00 a. m.

Argentina: 8.00 a. m.

Uruguay: 8.00 a. m.

Brasil: 8.00 a. m.

Chile: 8.00 a. m.

¿En qué canal ver PSG vs. Stade Rennais?

Argentina: Star+, ESPN

Bolivia: Star+, ESPN

Chile: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN.

¿Cómo ver PSG vs. Stade Rennais en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Stade Rennais en Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Stade Rennais, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

PSG vs. Stade Rennais: posibles alineaciones

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Neymar, Mbappé.

Rennes: Gomis; Traoré, Badé, Aguerd, Truffert; Bourigeaud, Santamaría, Tait, Tchaouna; Laborde, Guirassy.