Townsend anotó para el Everton y celebró como ‘CR7′: el portugués se molestó por el gol

Partidazo en Old Trafford. Manchester United vs. Everton abrieron la jornada 7 de la Premier League este sábado 2 de octubre con un empate. Los encargados de anotar los goles de los Diablos Rojos y los Toffes fueron Anthony Martial y Andros Townsed . En ambos tantos Cristiano Ronaldo tuvo protagonismo, pero no por un acción dentro del campo de juego sino por su festejo y molestia.

A los 42 minutos de la primera parte, luego que Martial sacase un disparo para romper la portería de Jordan Pickford, el delantero portugués se alzó de su butaca en la banca de suplentes, alzó las manos y empezó a aplaudir efusivamente el tanto de su compañero. Hasta ese momento todo era felicidad.

Sin embargo, en la segunda parte los Diablos Rojos no pudieron mantener su ritmo y se dejaron avasallar por los Toffes. Corría el minuto 64 cuando los dirigidos por Rafa Benítez realizaron un contraataque perfecto: Townsend selló el contragolpe con un seco remate para vencer a David De Gea y acto seguido celebró como Cristiano Ronaldo.

Así fue el tanto del Everton

Así fue el fastidio

Automáticamente, las cámaras enfocaron al delantero portugués, quien no pudo ocultar su fastidio por el tanto del empate. En las imágenes se puede ver a Cristiano hacer señales de que hubiesen cortado a los volantes toffes antes que Townsend reciba el pase. Finalmente el marcador no se movería más.