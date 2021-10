Koeman inició su rueda de prensa con frase que dijo Van Gaal antes de dejar al Barcelona

El DT del FC Barcelona, Ronald Koeman, parece tener los días contados. Después de la goleada 3-0 que sufrieron ante Benfica, el neerlandés fue nuevamente criticado con dureza y su fin en el banquillo del equipo catalán se podría estar acercando. Previo al encuentro contra el Atlético de Madrid por LaLiga Santander, dijo: “Me quedo en el Barcelona todavía”.

El técnico culé realizó una conferencia de prensa ayer, donde inició con una frase que podría considerarse como una despedida anticipada. “Recuerdo una frase de Van Gaal: ‘Buenos días, amigos y amigas de la prensa’. Qué buena. Bueno, vamos” , expresó Koeman.

¿Qué tiene de anecdótica esta declaración? La cita que hace el DT es en alusión a su compatriota Louis Van Gaal, quien articuló esa frase antes de dejar de ser técnico del Barza en el año 2000; aunque el exentrenador prosiguió de manera irónica ante la prensa: “Yo me voy. Felicidades”.

En medio de tantas críticas al club y a Koeman, esta frase no pasó desapercibida, por lo que un reportero le preguntó si seguirá los pasos de su compatriota, pero el neerlandés dijo: “Yo me quedo todavía. A mí no me han dicho nada, pero tengo ojos y orejas” , explicó.

¿Ronald Koeman seguirá en el FC Barcelona?

Aunque el cuadro culé no ha mostrado un gran juego y ha x|caído goleado dos veces en la Champions League, los catalanes aún se mantienen invictos en LaLiga Santander, por lo que el partido contra Atlético de Madrid será clave para corroborar si están en condiciones de luchar el campeonato español. Aún es incierto saber si Koeman dejará el FC Barcelona, pero los próximos resultados lo determinarían.

