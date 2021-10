TRANSMISIÓN: Peñarol 0-1 Atlético Paranaense EN VIVO por Pirlo TV

A partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), Peñarol vs. Atlético Paranaense se miden en vivo vía Pirlo TV en el estadio Arena da Baixada. ESPN 2 será el canal encargado de transmitir el partido de hoy miércoles 30 de septiembre por la vuelta de semifinales de Copa Sudamericana. Los uruguayos no supieron aprovechar la localía en el choque de ida, por lo que cayeron por 2-1 ante los brasileños con anotaciones de David Terans y Pedro Rocha Neves para el furacao . Quien descontó fue Agustín Álvarez Martínez.

Los carboneros, pentacampeones de la Libertadores, deben remontar el marcador, y para ello contará con sus figuras: Agustín Álvarez y Facundo Torres. Este encuentro será la tercera vez que en que ambos equipos se enfrenten en competiciones de Conmebol. Según las estadísticas, los brasileños se impusieron en dos oportunidades y no recibió goles.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Atlético Paranaense?

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 1).

¿Qué canal transmite el partido Peñarol vs. Atlético Paranaense?

Argentina: DirecTV Sports, ESPN

Bolivia: DirecTV Sports, ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports, ESPN 2

Colombia: DirecTV Sports, ESPN 2

Ecuador: DirecTV Sports, ESPN 2

Paraguay: DirecTV Sports, ESPN

Perú: DirecTV Sports, ESPN 2

Uruguay: DirecTV Sports, ESPN

Venezuela: DirecTV Sports, ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

España: DAZN.

¿Dónde ver Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Peñarol vs. Atlético Paranaense en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Peñarol vs. Atlético Paranaense en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Peñarol vs. Atlético Paranaense

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Valentín Rodríguez; Jesús Trindade, Agustín Canobbio, Walter Gargano (Osvaldo Gaitán), Pablo Ceppelini, Facundo Torres; Agustín Álvarez. DT: Mauricio Larriera.

Atlético Paranaense: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick, Abner; David Terans, Nikão, Bissoli. DT: Paulo Autuori.