Luis Suárez sobre el Barcelona: “Hay una guerra que está perjudicando a los jugadores”

A dos días de volver a enfrentar a su exequipo en el Wanda Metropolitano, el delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez habló sobre la actualidad que viene pasando el FC Barcelona: sexta posición en LaLiga Santander con 12 unidades y cero puntos en la Champions League. Para el ‘Pistolero’, no es el momento adecuado para que Xavi Hernández tome el mando de los azulgranas. Señaló que en la institución culé se vive una “guerra aparte” que está perjudicando a los futbolistas.

“Como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil”, declaró Luis Suárez en diálogo con Sport de España, quien añadió que Xavi está “muy capacitado como entrenador” y que regresar en otro momento al Camp Nou le permitirá “ser grande como lo fue de jugador”.

PUEDES VER: Ronald Koeman seguirá en el Barcelona y afrontará el partido ante el Atlético de Madrid

En cuanto al partido que protagonizarán este sábado 2 de octubre, el ‘Pistolero’ aseguró que no se fía del mal momento del FC Barcelona. “Si le das vida a un equipo de su calidad, porque tienen mucho talento, se pueden venir arriba”, añadió el atacante oriental, que espera marcar “para ayudar al equipo” y en caso de hacerlo, manifestó que no lo celebrará, “no, no... tengo mucho respeto, cariño, algo saldrá”.

Por último, se dio un tiempo para analizar la tensión que existe entre Koeman y Laporta, la cual califica como “una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores”.

Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras este sábado 2 de octubre en el Wanda Metropolitano , por la octava jornada de LaLiga Santander. El compromiso entre colchoneros y azulgranas se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y será sintonizado en la web de La República Deportes.

Mira aquí la entrevista de Suárez