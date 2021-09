Eliminatorias Qatar 2022: Gustavo Dulanto se ve con la Bicolor

Ser parte del histórico plantel del Sheriff —luciendo la cinta de capitán—, que venció al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la Champions League, despertó en más de uno el deseo de ver a Gustavo Dulanto en la selección peruana. El zaguero del cuadro de Moldavia confesó que trabaja pensando en volver a vestir la bicolor, lo cual podría lograrlo en la fecha de eliminatorias del mes de noviembre.

“Son etapas y voy paso a paso. Si me toca estar en noviembre, yo feliz. Si no, a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Todo lo que tengo es fruto del trabajo y el esfuerzo, sé que en algún momento llegará la convocatoria, siempre estoy a la expectativa de la selección. Es un objetivo que le seduce a cualquier futbolista”, señaló para luego dar detalles de lo que sucedió en el campo durante el triunfo ante la ‘Casa Blanca’.

“Fue un partido duro, contra el más campeón de la Champions League. No podíamos dejar de correr, eso no se negocia. Todavía no caigo en el hecho de que hayamos ganado como visitantes a un rival tan potente. Todos sabemos la magnitud que tiene a nivel mundial, no soy el único que está viviendo un sueño. Lo que se logró fue espectacular, pero no sirve de nada si no ganamos el próximo partido”, acotó a Ovación.

De su duelo particular con Karim Benzema, el defensa de 26 años comentó que “todos los jugadores del Real Madrid son de un nivel top. Karim Benzema es difícil porque no sabes cómo referenciarlo. Se mueve mucho en el campo”.

Finalmente, dejó en claro sus objetivos en la Champions. “Quedan todavía 12 puntos. Esto es fútbol y quedó demostrado que no hay lógica, puede pasar cualquier cosa. Queremos seguir haciendo historia y nos lo merecemos, porque hemos demostrado que estamos para grandes cosas, pero siempre por ‘la sombrita’”.

Sabía qué...

El mejor. El peruano Gustavo Dulanto es el jugador con más despejes (18) en la actual edición de la Champions League. No cometió errores defensivos, ganó el 71% de sus duelos terrestres y recuperó 15 balones.